Zware start voor Sparta Rotterdam: "Ik ben me kapot geschrokken"

Sparta Rotterdam wacht enkele pittige wedstrijden aan het begin van het nieuwe Eredivisie-seizoen.

De club van trainer Henk Fraser begint zondag met een uitwedstrijd tegen , waarna vroeg in het seizoen ook en als tegenstander worden verwacht.

De oefenmeester van Sparta erkent dat hij even moest bijkomen toen hij het programma zag. "Ik ga niet ontkennen dat ik me kapot ben geschrokken toen ik dat voor het eerst zag", zegt Fraser tegenover de NOS.

"Maar ja, als je dan verder kijkt, zie je dat er sowieso geen tegenstanders tussen zitten die voor ons een heel makkelijk zijn." Fraser benadrukt dat Sparta maar één doel heeft en dat is zich handhaven in de .

Sparta heeft in de voorbereiding vertrouwen getankt door oefenzeges op (3-0) en (4-2) "Door die uitslagen gaan we met veel vertrouwen het seizoen in", zegt aanvaller Lars Veldwijk.

Lees beneden verder

"Natuurlijk zullen er wedstrijden zijn waarin we niet veel te vertellen hebben, maar er zijn genoeg ploegen waarvan we kunnen winnen."

Fraser denkt dat er een felle degradatiestrijd zal losbarsten tussen onder meer Sparta, , , en . "We moeten realistisch zijn", betoogt hij.

"We zullen aanvallen waar we kunnen. Daarom hebben we ook 'mooie voetballers' gehaald, maar die 'voetballers' zullen wel moeten beseffen dat we ook een gezonde portie strijd moeten gaan leveren."