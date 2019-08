Zware delegatie van Barcelona stapt in vliegtuig voor 'laatste offensief'

Neymar is, ondanks een maandenlange geruchtenstroom, een week voor het sluiten van de transferperiode nog altijd speler van Paris Saint-Germain.

zal dinsdag echter nog een poging ondernemen om hier verandering in te brengen, aangezien een delegatie van de Catalaanse grootmacht onderweg is naar de Franse hoofdstad voor een nieuwe gespreksronde.

Algemeen directeur Oscar Grau, directeur voetbalzaken Éric Abidal en bestuurslid Javier Bordas werden dinsdagochtend in alle vroegte op het vliegveld van Barcelona gezien waar zij op het vliegtuig richting Frankrijk stapten. Volgens Mundo Deportivo is deze delegatie op weg naar Parijs voor een ‘laatste offensief’, waarbij er een nieuw bod op Neymar neergelegd zal worden.

In tegenstelling tot eerdere aanbiedingen van de landskampioen van Spanje, is nu ook een deal waarin Ousmane Dembélé betrokken wordt bespreekbaar. De aanvaller wordt niet langer als ‘onaantastbaar’ gezien vanwege zijn vele blessures en het meest recente akkefietje rondom zijn persoon. Dembélé liep tijdens de eerste wedstrijd van het seizoen tegen Athletic Club een spierkwetsuur op, maar liet na om dit aan de medische staf te vertellen.

zou de komst van de Fransman wel zien zitten, terwijl ook Dembélé naar verluidt niet afwijzend staat tegenover een terugkeer in de . Of dit genoeg zal zijn, is echter nog maar de vraag, aangezien Le Parisien vol blijft houden dat PSG naast de aanvaller ook Nélson Semedo, plus honderd miljoen euro, in een eventuele deal betrokken wil hebben. Barcelona lijkt vooralsnog echter niet bereid om zo ver te gaan om de terugkeer van Neymar mogelijk te maken.

Als het deze zomer niet lukt om de Braziliaan naar het Camp Nou te halen, heeft Barça volgens Mundo Deportivo echter ook een plan B opgesteld. De Braziliaan is naar verluidt vanwege een clausule in zijn contract aankomende zomer voor 170 miljoen op te halen en zou dan de grote aankoop van 2020 kunnen worden. Neymar zal dan wel dit seizoen nog in het Parc des Princes moeten blijven en niet in moeten gaan op aanbiedingen van of het eveneens genoemde .