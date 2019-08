Zware blessure zet mogelijk streep door seizoen van Vitesse-aanvaller

Het seizoen van Vitesse-aanvaller Hilary Gong zit er zo goed als zeker al op.

De Nigeriaanse buitenspeler heeft een ernstige knieblessure opgelopen en wordt nog deze week geopereerd. Hoewel de club geen uitspraken doet over de herstelperiode van Gong, weet de Gelderlander te melden dat zijn seizoen er waarschijnlijk op zit.

Gong maakte in de zomer van vorig jaar voor ongeveer twee miljoen euro de overstap van AS Trencin naar . In zijn eerste seizoen kwam hij door een knieblessure al amper in actie.

Vroeg in het nieuwe seizoen is het opnieuw misgegaan. De Arnhemmers schrijven op de clubwebsite dat Gong langdurig aan de kant staat en hij zich de komende maanden zal richten op zijn herstel.

Over de oorzaak van de blessure tast men bij Vitesse in het duister. Trainer Leonid Slutsky liet vorige week al blijken dat de club niet weet wanneer het gebeurd is.

De Russische coach sprak van een nachtmerrie voor Gong. De Nigeriaan kwam vorig seizoen tot elf wedstrijden in alle competities. Dit seizoen kwam hij 24 minuten in actie tegen (2-2).