"Zwangerschap partner heeft vanwege verleden enorme impact op Jörgensen"

Het zijn roerige weken voor Nicolai Jörgensen. De Deense spits bleef zonder doelpunten in zijn vier laatste wedstrijden voor Feyenoord.

Ook zondagmiddag in het uitduel met (1-2) wist hij niet te scoren. De vormcrisis van Jörgensen is zondagavond onderwerp van gesprek in het televisieprogramma Rondo van Ziggo Sport.

Analist Emile Schelvis is opvallend kritisch op Jörgensen en stelt dat 'al drie, vier wedstrijden zonder spits speelt'. "Er staat wel iemand in de spits, die luistert naar de naam Jörgensen, maar die is ongesteld. Daar heb je niet zoveel aan", onderbouwt de journalist.

Presentator Jack van Gelder vindt dat Jörgensen een negatieve invloed heeft op zijn teamgenoten. "Hij gooit negatieve energie in het team, vind ik. Behalve dat hij niet zo goed voetbalt, staat hij er ook zo bij... Als je met Jörgensen speelt, word je daar denk ik helemaal gek van", veronderstelt Van Gelder.

Schelvis probeert de vormcrisis van Jörgensen vervolgens te doorgronden en wijst onder meer op het blessurerijke verleden van de Deen. Ook de zwangerschap van zijn partner Theresa Kofoed Jörgensen speelt Jörgensen echter parten, denkt Schelvis.

"Nu speelt dat hele verhaal rondom de geboorte van dat kind. De vorige keer is dat natuurlijk helemaal misgelopen en blijkbaar heeft dat een enorme impact op hem." Met dat laatste lijkt Schelvis te refereren aan een eerdere, mislukte zwangerschap van Jörgensens partner.

Zij is inmiddels opnieuw in verwachting en in dat kader liet Jörgensen anderhalf week geleden al verstek gaan voor de -wedstrijd van Feyenoord bij . Jörgensen en zijn partner zijn sindsdien nog altijd in afwachting.