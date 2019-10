Zwalkend AC Milan bevestigt ontslag en heeft opvolger al klaar staan

Het huwelijk tussen AC Milan en Marco Giampaolo is definitief voorbij.

De Italiaanse club laat dinsdagavond via de officiële kanalen weten dat de 52-jarige hoofdtrainer per direct van zijn taken is ontheven. Giampaolo stond pas sinds afgelopen zomer voor de groep bij Milan, dat momenteel teleurstellend dertiende staat in de . Stefano Pioli wordt vermoedelijk de nieuwe coach van de club.

Milan bedankt Giampaolo in een communiqué op de website voor zijn inspanningen, maar weidt zich verder niet uit over de beweegredenen van het ontslag. Zeker lijkt echter dat de teleurstellende competitiestart ten grondslag ligt aan zijn congé. Afgelopen zaterdag won Milan nog met 2-1 van Genoa, maar dat bleek niet genoeg om zijn baan te redden. De club is terug te vinden op de dertiende plaats en met een nieuwe trainer aan het roer hoopt men de weg naar boven in te slaan. In totaal zwaaide Giampaolo slechts 111 dagen de scepter bij Milan.

Lees beneden verder

Luciano Spalletti leek de voornaamste kandidaat om Giampaolo op te volgen in het San Siro. Hij zou zelfs al zijn jawoord hebben gegeven aan , maar hij staat nog onder contract bij en dat leverde grote problemen op in de onderhandelingen. Spalletti werd afgelopen zomer op non-actief gesteld, waarna Antonio Conte werd aangesteld. Het contract van Spalletti loopt door tot medio 2021 en om het contract te laten ontbinden eist hij ter compensatie een volledig jaarsalaris, terwijl Inter niet verder wil gaan dan een halfjaar salaris.

Spalletti wil dat verlies niet lijden en daarom komt het niet tot een dienstverband bij Milan, zo meldde Sky Italia al in een eerder stadium.

Diverse Italiaanse media verzekeren nu dat Pioli de nieuwe trainer van Milan moet gaat worden. De ex-oefenmeester van onder meer Inter en zit momenteel zonder club en zal volgens de Italiaanse transferspecialist Gianluca Di Marzio van Sky Italia vanavond nog een contract tekenen met i Rossoneri. De verwachting is dat Pioli woensdag al zijn eerste training zal leiden.