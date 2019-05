Zwakke plek Ajax bekend: "Hij heeft de neiging zijn plek te verlaten"

Tottenham Hotspur moet woensdagavond een 0-1 nederlaag zien weg te poetsen tegen Ajax om de finale van de Champions League te bereiken.

Martin Keown ziet ondanks de slechte uitgangspositie kansen voor de Londenaren. De oud-verdediger van en de nationale ploeg van Engeland wijst onder meer op de rechterflank van .

"De rechterkant van Ajax kan een cruciale schakel blijken voor Tottenham", begint Keown zijn column in de Daily Mail . "Joël Veltman gaat waarschijnlijk als rechtsback starten, met Hakim Ziyech voor hem op de vleugel. Ziyech heeft de neiging om zijn plek te verlaten. Hij kan naar het centrum afdrijven, soms zelfs naar de linkerkant."



"Dat is waar de snelheid van Heung-Min Son Ajax pijn kan doen. De Zuid-Koreaan zal hiervan willen profiteren voordat Matthijs de Ligt of Frenkie de Jong het kunnen overnemen van Ziyech. Dit zal voor Ajax een grote psychologische test zijn. Ze moeten namelijk op eigen veld een voorsprong verdedigen, een andere dynamiek (dan bij andere knock-outduels van Ajax dit seizoen, red.)."



Keown is bovenal lyrisch over het spel van Ajax. "Als ik een seizoenkaart voor een club zou kopen, zou het Ajax zijn. De jonge spelers weten dat ze worden bekeken door veel Europese grootmachten. Ook op de staf, van Edwin van der Sar en Marc Overmars tot trainer Erik ten Hag, moet worden gejaagd! Ze zullen iets speciaals willen neerzetten nu ze nog samen zijn."