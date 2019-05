'Zwaargewichtboksers' straffen Liverpool af: "Het zijn twee klasbakken"

Liverpool ging woensdag met 3-0 ten onder tegen Barcelona in het Camp Nou, waardoor de finale van de Champions League ver weg lijkt voor the Reds.

Martin Keown vindt dat niet met zulke duidelijke cijfers had moeten verliezen. "Op veel momenten tijdens de wedstrijd waren ze goed bezig", constateert de oud-verdediger van in de Daily Mail .

"Jürgen Klopp zag dat zijn ploeg lange tijd domineerde. Ze hebben goed onder druk gezet en ze leverden slimme passes af. Hoe vaak gebeurt het dat een ploeg naar het Camp Nou gaat en het meeste balbezit heeft? Het probleem was dat Lionel Messi en Luis Suárez net zwaargewichtboksers zijn. Als ze aan staan, moet je je wapenen", stelt Keown.



"Liverpool is verslagen door twee klasbakken. Liverpool had wel genoeg kansen om te scoren", aldus de voormalig stopper van Engeland, die wijst naar mogelijkheden voor onder anderen Sadio Mané en Mohamed Salah. "Salah leek bij tijd en wijle Messi wel met de wijze waarop hij voor problemen zorgde. En ik denk ook niet dat we een betere versie van Andy Robertson hebben gezien dit seizoen", besluit Keown.



Klopp erkent na afloop dat naast Messi ook Suárez een plaag was voor zijn ploeg. "Denk je echt dat ik heb gezegd dat we Suárez moesten negeren? Hij zorgt met zijn kwaliteiten altijd voor problemen, wat je ook doet. Het was gewoon een goede goal van Suárez. Als je één speler probeert te controleren, heeft de andere speler weer meer ruimte", analyseert de manager van Liverpool, geciteerd door Goal .