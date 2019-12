Zus Cristiano Ronaldo haalt uit naar Van Dijk: "Was dat zwaar Virgil?"

Cristiano Ronaldo liet maandagavond verstek gaan bij de uitreiking van de Ballon d'Or.

Virgil van Dijk verwees hier in gesprek met VTBL naar door te grappen of de Portugees wel een 'concurrent van hem was'. Deze opmerking van de verdediger van , die in de uitverkiezing op de tweede plek eindigde achter winnaar Lionel Messi, is niet in goede aarde gevallen bij Katia Aveiro, de zus van Ronaldo. Zij haalt in een bericht op social media uit naar de Oranje-international.

"Ik denk dat een aantal mensen compleet gefrustreerd is! En onrealistisch! Het was algemeen bekend dat Ronaldo niet zou gaan winnen, hoewel hij een aantal belangrijke collectieve prijzen gewonnen heeft..."

" Maar dat is een ander verhaal en we zullen zien wanneer de waarheid over het voetbal naar buiten komt", begint Aveiro, die in het verleden al vaker verwees naar een zogenaamde 'voetbalmaffia', haar bericht. "Beste Virgil, waar jij je nu bevindt, is Ronaldo al duizend keer geweest."

"Kijk, beste Virgil, Cristiano Ronaldo is drie keer kampioen geworden in het land waar jij al jaren speelt en waar het je nog steeds niet gelukt is. Cristiano Ronaldo is zelfs de beste speler en de topscorer geweest van het land waar jij speelt."

"Overigens was hij toen jonger dan jij nu bent. Daarna, beste Virgil, ging Cristiano Ronaldo ergens anders naartoe waar hij de beste speler in de clubgeschiedenis werd. , zegt je dat wat Virgil? Misschien wel, want deze club, met een of andere Cristiano, versloeg jullie zelfs in de -finale. Ronaldo heeft er hier al vijf van, Virgil", gaat zij verder.

Aveiro verwijst ook naar de finale van de , die afgelopen zomer door Portugal werd gewonnen van het : "En deze zelfde Ronaldo heeft jouw Oranje in een finale verpletterd. Was dat zwaar Virgil? We hebben medelijden met je."

"En beste Virgil, zelfs in een van de minst succesvolle seizoenen uit zijn loopbaan heeft Cristiano Ronaldo meer prijzen gewonnen dan jij. Mooi is dat, of niet? Nu Virgil, zodra je prijzen wint tegen echte tegenstanders kunnen we verder praten. Zodra je er daar een handvol van hebt, van de hoofdprijzen, mag je misschien aan dezelfde tafel als Cristiano zitten. Voor mij ben je altijd de beste speler van de wereld Cristiano en de beste speler aller tijden!", sluit zij af.