Zuidam in de bres voor 'buitenkans' Bazoer: "Riechedly is pas 22 jaar"

FC Utrecht is niet goed uit de winterstop gekomen en verloor in 2019 alle competitiewedstrijden.

Afgelopen zondag werd een 1-3 voorsprong weggegeven tegen PEC Zwolle (4-3) en kregen Urby Emanuelson en Riechedly Bazoer rood. Laatstgenoemde wist zich niet te beheersen en gaf de vierde official een duw. Een week eerder liet de 22-jarige huurling van VfL Wolfsburg tegenover trainer Dick Advocaat zijn onvrede al blijken toen hij het niet eens was met een wissel. Directeur voetbalzaken Jordy Zuidam probeert in gesprek met de Volkskrant de rust te bewaren.

Bazoer is naar aanleiding van het incident voor drie wedstrijden geschorst. Hij mist derhalve de competitieduels met PSV, De Graafschap en Excelsior. "Iedereen kent de beeldvorming en de problematiek. Riechedly is pas 22 jaar. Hij had bij Wolfsburg en Porto een topsalaris, maar ook weinig gespeeld. Die jongen komt uit de omgeving Utrecht en was bereid om te investeren in zijn carrière. Voor ons een buitenkans", zegt Zuidam. "Vergeet niet dat Riechedly financieel een groot offer bracht door bij Utrecht te spelen. Hij had voldoende alternatieven. Het illustreert zijn intentie dat de sportieve prestaties voorop staan."



Na zijn vertrek bij Ajax kwam Bazoer nauwelijks aan de bak bij Wolfsburg en FC Porto. Hij koos in januari voor Utrecht om weer wekelijks aan spelen toe te komen. Toen hij tegen Willem II gewisseld werd haalde hij verhaal bij Advocaat. "Natuurlijk helpt de commotie van de laatste weken niet. Bazoer was teleurgesteld na zijn wissel tegen Willem II, toen hij de trainer om uitleg wilde vragen. Vond ik ook niet handig. Prompt was de teneur in de media en allerlei praatprogramma's: kijk nou wat je binnenhaalt."



Het incident rondom Bazoer vond plaats in dezelfde week waarin Oussama Tannane op non-actief werd gezet. "Tannane kwam na diverse omzwervingen terug in zijn geboortestad. Hij werkte hard, maar maakte geen connectie met het publiek", legt Zuidam uit. Tannane heeft zijn laatste wedstrijd voor Utrecht gespeeld. "Tannane werd geregeld uitgefloten, het resulteerde in een opeenstapeling van frustraties. Die jongen wilde zo graag bepalend zijn op het veld. De twee incidenten binnen een week werden als grensoverschrijdend beschouwd, waardoor we moesten ingrijpen. Het voelt als een nederlaag dat Tannane niet is geslaagd bij Utrecht."