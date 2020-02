Zou Messi echt naar Manchester City kunnen... gratis?!

Zijn ruzie met Éric Abidal, gecombineerd met een clausule in zijn contract, hebben geruchten op gang gebracht over een transfer naar Engeland.

heeft het beste van overgenomen om een Premier League-club te bouwen die inmiddels tot de elite van de voetbalwereld behoort.

Ferran Soriano kwam in 2012 als CEO naar het Etihad Stadium en creëerde de City Football Group, met in z'n portfolio een aantal topclubs van over de hele wereld. Txiki Begiristain, één van de slimste voetbaldirecteuren ter wereld, volgde snel en in 2016 contracteerden ze 's werelds meest begeerde coach: Pep Guardiola.

Een grote persoonlijkheid van Barça die tot nu toe telkens ontsnapte, is Lionel Messi. De Argentijn werd regelmatig aan The Citizens gelinkt, maar hij bleef altijd graag in Camp Nou spelen.

Meer teams

De zesvoudig winnaar van de Ballon d'Or liet af en toe doorschemeren dat hij dacht aan een vertrek, zoals toen hij en zijn vader in 2014 werden beschuldigd van belastingfraude. Maar een transfer was nooit een serieuze optie en City deed nooit een echte poging om hem van de Spaanse grootmacht over te nemen.

"Het zou logisch zijn als Messi zijn actieve carrière bij Barcelona beëindigt, maar als hij op een dag belt, dan nemen we op en doen we meteen de deur voor hem open", zei Soriano in 2016. "Maar nee, we zullen hem niet zelf bellen."

De recente botsing met sportief directeur Éric Abidal heeft opnieuw geruchten in gang gezet over een mogelijk vertrek van Messi uit LaLiga. City staat vooraan in de rij, mocht het zo ver komen. Een publieke rel tussen beide voormalige teamgenoten maakt duidelijk dat de vedette niet meer als een politieke pion wil worden gebruikt.

Guardiola maakt er geen geheim van dat de 32-jarige dribbelaar in zijn ogen nog steeds de beste speler ter wereld is. Vorige maand nog, toen Sergio Agüero de beste buitenlandse doelpuntenmaker in de Premier League-historie werd, kreeg de Catalaan nog de vraag of Agüero de beste spits is waarmee hij heeft gewerkt. "De beste is Messi", antwoordde Guardiola stellig. "Messi is de beste nummer 9, nummer 10, nummer 11, nummer 7, nummer 6, nummer 5, nummer vier..."

Het duo werkte vier jaar samen in Camp Nou. Resultaat: vier landstitels, drie Spaanse Super Cups en tweemaal zowel de als de , Europese Super Cup en wereldbeker voor clubteams.

De City-manager hield er daarna rekening mee dat hij nooit meer met Messi zou samenwerken, ook al zou hij dat zo graag willen. "Hij zou geweldig zijn in de Premier League, maar ik denk dat Barcelona de juiste plek is om zijn carrière af te ronden", zei Guardiola in 2017, toen er geruchten waren omdat de Zuid-Amerikaan zijn contract nog niet had verlengd.

Messi zette uiteindelijk zijn handtekening onder een contract tot medio 2021, inclusief een clausule die bepaalt dat hij aan het einde van zijn voorlaatste seizoen transfervrij weg mag. Komende zomer dus. De enige voorwaarde is dat hij Barça uiterlijk eind mei op de hoogte brengt van zijn plannen.

Hoewel het natuurlijk ongelooflijk zou zijn als 's werelds beste speler geen transfersom heeft, wil dat niet zeggen dat Messi goedkoop zal zijn. In Catalonië verdient hij momenteel zo'n 565.000 euro per week en de verwachting is dat hij een flinke bonus verlangt wanneer hij bij een nieuwe club tekent. Ondanks de gigantische kosten zouden de marketingvoordelen voor City echter enorm kunnen zijn.

En de voordelen op het veld zouden ook duidelijk zijn. Ondanks dat Messi in juni 33 wordt, is de sterspeler nog lang niet uitgevoetbald, getuige de zesde Ballon d'Or die hij in december ontving.

Lees beneden verder

Tot nu toe is er geen reden om aan te nemen dat City een poging zal wagen. Ondanks alle lof voor zijn voormalige collega wil Guardiola niet de indruk wekken dat hij Messi hard nodig heeft om eindelijk zijn derde Champions League-titel te veroveren. Bovendien smijt City niet meer lukraak met geld om z'n zin te krijgen, zeker niet nu de Engelse topclub wordt onderzocht inzake UEFA's Financial Fair Play-regels.

Bronnen dicht bij Barcelona blijven volhouden dat Messi's enige zorg is dat hij met Barcelona om de twee hoofdprijzen kan meedoen. Als dat zo blijft, weet men in Manchester dat hun droomaankoop daadwerkelijk een droom zal blijven.

Aanvullende rapportage door Ignasi Oliva