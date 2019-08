Zorgen om spitspositie Feyenoord: "Sam Lammers is twee klassen beter"

Nicolai Jörgensen kampt met een blessure.

Daardoor is de kans groot dat Dylan Vente zondag de spitspositie van bekleedt in de thuiswedstrijd tegen promovendus . Oud-aanvaller Pierre van Hooijdonk heeft echter zijn bedenkingen bij Vente, die in zijn ogen nog niet goed genoeg is om als aanvalsleider van Feyenoord te fungeren.

"Ik zie het gewoon nog niet bij Vente", zo luidt het oordeel van Van Hooijdonk in gesprek met het Algemeen Dagblad . "Een spits moet iets afwijkends hebben. Kopkracht, snelheid, een buitengewone traptechniek. Vente heeft het allemaal niet. En ik vraag me serieus af of hij dit ooit zal krijgen."

Lees beneden verder

"Vooropgesteld: de spitspositie is de moeilijkste positie om op door te breken, maar zoals ik het nu inschat is het niveau van Feyenoord eenvoudigweg te hoog voor Vente."

"Sam Lammers is twee klassen beter", zegt Van Hooijdonk over de aanvaller van , die vanwege een knieoperatie enkele maanden uit de roulatie is. "Dat was al zo toen hij bij sc speelde, in de middenmoot van de . Dat zegt wat." Lammers kwam afgelopen seizoen als huurling in Friesland tot 19 doelpunten in 35 wedstrijden.

Ove Kindvall, die als aanvaller met Feyenoord de Europacup I veroverde in 1970, is positiever gestemd over de ontwikkeling van Vente. "Het is niet eenvoudig hoor, je als talent te moeten bewijzen in een moeizaam draaiend elftal. Gun die jongen de tijd. Ik heb er alle vertrouwen in dat Dylan Vente uiteindelijk belangrijk kan worden voor Feyenoord."