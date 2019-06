Zorgen om Lieke Martens: "Met pijn kan ik echt wel spelen"

Lieke Martens scoorde dinsdag tweemaal tegen Japan in de achtste finale van het WK in Frankrijk (2-1 winst).

Er is echter niet alleen maar euforie rondom de aanvalster van de . Martens kampt namelijk al enige tijd met een hardnekkige teenblessure en strompelde donderdag van het trainingsveld, maar is naar eigen zeggen op tijd fit voor de clash met Italië zaterdag in de kwartfinale.

"Omdat ik nu in korte tijd veel speel, bouwt het zich op. Het is iets heel lulligs, maar het doet wel pijn. Na de wedstrijd tegen Japan had ik iets meer reactie dan normaal", vertelt Martens donderdag aan de NOS. De teen doet al minder pijn dan een dag na het treffen met Japan. "En met pijn kan ik echt wel spelen, dat heb ik de afgelopen dagen ook gedaan." De kwetsuur is dus geen gevolg van de actie van Jill Roord, die na de winnende treffer in de achtste finale per ongeluk op de teen van haar ploeggenoot ging staan.



Martens waakt voor onderschatting van de aanstaande opponent, in de vorige ronde met 2-0 te sterk voor China. "Ze hebben me verrast en doen het goed dit WK. Ze hebben veel wilskracht en hebben voetballers in de ploeg die een duel kunnen beslissen." De aftrap van het duel zaterdag in Valenciennes is om 15.00 uur. De winnaar van deze confrontatie speelt in de halve finale tegen Duitsland of Zweden.



De hitte kan in Valenciennes een bepalende rol gaan spelen. De temperatuur stijgt zaterdag waarschijnlijk richting de 35 graden, waardoor het volgens Martens zaak is om vooral de bal het werk te laten doen. "Het is niet niets om vanaf drie uur in de volle zon te voetballen", stelt de aanvalster van . "Maar dat moet bijzaak zijn. Het voetbal staat voorop. Ik vind het ook een mentale kwestie. Je moet gewoon gaan met die banaan."