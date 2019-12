Zorgen om 'kleurloze' Frenkie de Jong: "Hij maakt uit fatsoen geen oorlog"

Valentijn Driessen concludeert in zijn column voor De Telegraaf dat Ajax het duo Frenkie de Jong en Matthijs de Ligt mist.

De Jong en De Ligt verlieten afgelopen zomer voor en . Driessen constateert dat de Amsterdammers het tweetal missen, maar dat zij evengoed zullen terugverlangen naar hun tijd bij Ajax. De journalist stelt dat De Jong en De Ligt 'niet hun Ajax-niveau van weleer' weten te halen.

Driessen ziet dat de kritieken op De Jong veelal lyrisch zijn en dat hij wordt bestempeld als topaankoop bij Barcelona. "De Jongs uitblinkersrol is extra knap, want trainer Ernesto Valverde voorkomt met zijn voetbalvisie dat de Nederlander zijn stempel op het spel van Barça kan drukken zoals hij bij Ajax deed en bij Oranje doet."

"Omdat De Jong zijn nek niet laat omdraaien door de Spanjaard overleeft hij op het allerhoogste niveau. Valverde is geen De Jong-mannetje", schrijft Driessen, die concludeert dat Valverde, in tegenstelling tot Thomas Tuchel van Paris Saint-Germain en Josep Guardiola van , niks van zich liet horen toen de transfer tot stand kwam.

Dat De Jong 'tegen de zin van Valverde' toch voor Barcelona koos, heeft volgens Driessen te maken met het feit dat hij viel voor de grote naam van de club en de aanwezigheid van Lionel Messi. "De Nederlander zorgt ervoor dat Valverde niet om hem heen kan, maar de Spanjaard weigert om De Jong in zijn kracht te laten spelen als verdedigende opbouwende middenvelder op '6' of in die rol vanaf de linkerkant."

"In een offensieve rol links op het middenveld speelt De Jong op de automatische piloot met de handrem en komt zijn rol als dominante pion niet uit de verf."

"De Jong maakt uit fatsoen geen oorlog en zegt als nieuwkomer dat hij op zijn favoriete positie dominanter voor de dag zou komen, maar blij is met iedere speelminuut op het middenveld en moet leren iets beter zijn positie te bepalen en meer te scoren", stelt Driessen.

Hij zag in de Clásico tegen (0-0) een 'kleurloze' De Jong, die met 'twee vingers in zijn neus meehobbelt'. Ivak Rakitic, volgens Driessen 'een passer', speelde bij afwezigheid van de zieke Sergio Busquets in een controlerende rol.

"Frenkie de Jong en Barcelona smachten naar bevrijding van het juk van Valverde om het beste uit speler en ploeg te halen. Nu verpietert de boel en is Barça weer een kansloze in de ."