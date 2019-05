Zorgen om fysiek Frenkie de Jong: "Je ziet nu al dat hij vaak pijntjes heeft"

Hedwiges Maduro betwijfelt of Frenkie de Jong bij Barcelona is verzekerd van een basisplaats.

De middenvelder van verkast deze zomer voor maximaal 86 miljoen euro naar de Catalaanse topclub. Menigeen stelt dat De Jong direct in de basis zal starten, maar Maduro denkt dat De Jong zich bij de eerste elf moet vechten onder Ernesto Valverde.

"De basistechniek heeft hij, net als de juiste balhandeling. Wat we alleen nog niet weten: hoe gaat hij het fysiek volhouden?", zegt de voormalig Oranje-international in gesprek met Panorama. "Je ziet nu al dat hij vaak wat pijntjes heeft. En bij speel je geen veertig duels, zoals bij ons, maar wel zeventig. Dus dat is even afwachten."



De oud-middenvelder verwacht wel dat De Jong op den duur een basisspeler zal zijn bij Barcelona. Maduro vindt wel dat de Ajacied dan een hoger tempo moet hanteren. "Bij Barcelona is het aannemen, spelen, aannemen en spelen. Maar Frenkie staat juist bekend om met de bal te lopen. En dat kan daar dus niet. Daarom zal hij sneller moeten handelen."



Maduro weet dat De Jong bij Barcelona te maken krijgt met concurrenten als Sergio Busquets, Ivan Rakitic, Arturo Vidal en Arthur. "Maar wellicht dat ze hem achterin kunnen zetten, naast Gerard Piqué. Op die positie kan Frenkie wel mooi opkomen en inschuiven", aldus Maduro over De Jong, die tot medio 2024 heeft getekend in het Camp Nou.