Zorgen om blessure Weghorst: "Hij wordt onderzocht, alles is mogelijk"

Wout Weghorst heeft de training van zijn club VfL Wolfsburg woensdagmiddag moeten staken. De aanvaller verliet het veld met spierklachten.

Weghorst is een groot vraagteken voor de competitiewedstrijd van zaterdag tegen Borussia Mönchengladbach. Trainer Bruno Labbadia vreest dat hij zijn topscorer moet missen in de belangrijke wedstrijd in de strijd om Europees voetbal. Dat liet hij weten tijdens het wekelijkse perspraatje.



"Het zou heel jammer zijn als hij niet kan spelen. Wout is onze topscorer en erg belangrijk voor de ploeg", aldus Labbadia donderdag op de persconferentie. Tijdens de training ging het mis met Weghorst. "Ineens voelde Wout iets. Hij wordt onderzocht, alles is mogelijk. Maar we zijn dit seizoen wel gewend om altijd weer een oplossing uit de hoge hoed te toveren", aldus de trainer, die zaterdagmiddag (15.30 uur) voor een lastig karwei staat met zijn ploeg.



Wolfsburg staat op de zesde plek in de Bundesliga en aast op Europees voetbal. De top vier pakt een ticket voor de Champions League, terwijl de nummer vijf het hoofdtoernooi van de Europa League zal bereiken. De nummer zes moet dat toernooi via de voorrondes zien te halen. De verschillen in Duitsland zijn bijzonder klein. Zo is het verschil tussen nummer vier RB Leipzig en nummer zes Wolfsburg slechts zes punten. Daarentegen staat Werder Bremen tiende en heeft die ploeg op zijn beurt vier punten minder van de manschappen van Labbadia.



Weghorst maakte dit seizoen al negen doelpunten voor die Wölfe en zijn eventuele afwezigheid zal voelbaar zijn bij de club. De laatste drie competitiewedstrijden was de boomlange spits steeds trefzeker. De blessure komt voor Weghorst sowieso op een vervelend moment. Op 21 maart speelt het Nederlands elftal namelijk de EK-kwalificatiewedstrijd tegen Wit-Rusland en drie dagen later treft Oranje rivaal Duitsland. De laatste interland van Weghorst was op 4 juni van vorig jaar tegen Italië.