Zorgen in Turijn in aanloop naar 'Ajax': "Heb morgen dertien spelers"

werd onlangs tijdens de loting voor de kwartfinales van de gekoppeld aan en volgende week woensdag staat de eerste ontmoeting tussen de twee ploegen op het programma. La Vecchia Signora kampt momenteel echter met de nodige blessuregevallen en het is nog maar de vraag wat voor elftal trainer Massimiliano Allegri in de Johan Cruijff ArenA op kan stellen. De Italiaanse koploper neemt het dinsdagavond in de op tegen Cagliari en de zorgen zijn momenteel groot.

"Ik heb morgen maar dertien veldspelers tot mijn beschikking", begon de oefenmeester maandagmiddag tijdens een persmoment. "Cristiano Ronaldo werkt hard aan zijn herstel, we hopen hem klaar te kunnen stomen voor de wedstrijd tegen Ajax. Voor Douglas Costa ziet het er goed uit, hij zou dan moeten kunnen spelen. Sami Khedira heeft gisteren weer meegetraind en hij is misschien al weer inzetbaar tegen (aanstaande zaterdag, red.). Andrea Barzagli heeft de training ook weer hervat."



"Het herstel van Juan Cuadrado loopt voorspoedig, maar het zal nog wel zeven tot tien dagen duren voordat hij er weer bij is. Leonardo Spinazzola heeft een probleem aan zijn knie, hopelijk is hij er over twee weken weer bij. Mario Mandzukic heeft een beetje koorts, we zullen zien of we hem meenemen naar Cagliari of niet", weidde Allegri verder uit over de personele problemen bij zijn club.



Reservedoelman Mattia Perin is door een schouderblessure eveneens een twijfelgeval voor het duel in Amsterdam, terwijl Paulo Dybala het treffen toch lijkt te gaan halen. Eerder deden er nog geruchten de rondte dat de Argentijn ook zou ontbreken tegen Ajax: "Als hij zich goed voelt gaat hij mee naar Cagliari, anders blijft hij hier", sloot Allegri af over zijn aanvaller, van wie wordt verwacht dat hij 'gewoon' van de partij zal zijn in de Champions League.