Zorgen bij Ajax-opponent: "De precieze ernst moet nog vastgesteld worden"

Chelsea opende dinsdagavond zijn Champions League-seizoen op tegenvallende wijze.

The Blues, tegenstander van in Groep H van het miljardenbal, gingen in eigen stadion met 0-1 onderuit tegen . -manager Frank Lampard is na afloop niet tevreden en vreest voor een langere absentie van Mason Mount, die geblesseerd raakte na een harde charge van Francis Coquelin.

"We hadden deze wedstrijd niet hoeven verliezen, dat is duidelijk. We hebben een aantal kansen gehad, nog los van de strafschop. Wat dat betreft hebben we nog een lange weg te gaan, dit is een les en teams op dit niveau kunnen je pijn doen", zegt Lampard in gesprek met BT Sport. Ross Barkley faalde enkele minuten voor tijd vanaf elf meter en raakte de lat. Kort daarvoor was er discussie onder de spelers van Chelsea wie de strafschop moest nemen. "Ross is de vaste nemer, als hij in de basis staat. Hij nam 'm en miste. Het zou een geweldig verhaal zijn dat er onenigheid was tussen de spelers."

"Als hij gewoon scoort, dan is dat verhaal er helemaal niet. Er bestaat teleurstelling dat we de kans niet hebben gepakt om deze wedstrijd daarna nog te kunnen winnen. Maar er bestaan helemaal geen problemen in de kleedkamer", gaat de oefenmeester verder. Mount moest het veld verlaten na een grove charge van Coquelin, die goed wegkwam met een gele kaart. "Het had invloed op de wedstrijd, want we weten hoe goed hij de laatste tijd speelt. Het is een enkelblessure en ik hoop dat het meevalt. De precieze ernst moet in de komende dagen vastgesteld worden."

"Ik zag dat ook verloren heeft. Dit is de en daarin speel je lastige wedstrijden. Het is geen gemakkelijke weg, aangezien we jonge spelers moeten inpassen en enkele veranderingen moeten doorvoeren. We moeten sterk zijn en ons voorbereiden op de wedstrijd tegen Liverpool van komend weekeinde", concludeert Lampard. Zijn aanvoerder César Azpilicueta baalt na afloop stevig van de nederlaag tegen Valencia. "Het is moeilijk om te accepteren, omdat we de betere kansen hadden en de wedstrijd controleerden. In de Champions League wordt het nu eenmaal beslist op de kleine details."

"Barkley is een van de beste penaltynemers in het team en de man die ze neemt. Hij had vertrouwen, maar was ongelukkig", vervolgt de Spaanse verdediger. Voor Chelsea wacht op 2 oktober de uitwedstrijd tegen OSC, dat dinsdagavond met 3-0 onderuit ging op bezoek bij Ajax. "We proberen iets bijzonders op te bouwen, met een jonge selectie. Maar we moeten ook direct resultaten boeken. Het zijn lessen voor ons team, we hebben nog steeds vijf wedstrijden om ons te kwalificeren voor de volgende ronde."