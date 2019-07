Zoon van Zinédine Zidane mag geluk buiten Real Madrid beproeven

Real Madrid stuurt Luca Zidane op huurbasis naar Racing Santander, zo melden de clubs dinsdag via de officiële kanalen.

De zoon van Zinédine Zidane hoeft bij de Koninklijke niet te rekenen op speeltijd in de hoofdmacht en mag daarom komend seizoen bij de club uit LaLiga 123, het tweede niveau in Spanje, ervaring opdoen. De 21-jarige Zidane heeft in het Santiago Bernabéu nog een contract tot medio 2020.

De verhuurde sluitpost ondervond bij Real behoorlijke concurrentie. Thibaut Courtois begint normaal gesproken als eerste doelman aan het nieuwe seizoen. Daarnaast heeft Zidane de beschikking over Keylor Navas, die wegens een vakantie later aansluit in de voorbereiding, en Andriy Lunin. Zidane junior kwam tot dusver tot twee optredens in het eerste elftal van de Madrileense grootmacht.



Zidane kwam op zeer jeugdige leeftijd in de jeugdopleiding van Real terecht en speelde de afgelopen jaren voornamelijk zijn wedstrijden in het B-elftal. De tijdelijke aanwinst van Racing Santander is een voormalig jeugdinternational van Frankrijk en was in 2015 actief op het EK Onder-17 dat in Bulgarije werd georganiseerd. Zijn progressie wordt aankomend seizoen goed in de gaten gehouden door de beleidsbepalers van Real.



Zidane is niet de eerste speler die Real deze transferperiode verlaat. In een eerder stadium werden Martin Ödegaard ( , huur) Raúl de Tomás ( ), Marcos Llorente ( ), Theo Hernández ( ) en Sergio Reguilón ( , huur) tijdelijk of definitief van de hand gedaan door de Madrilenen.