Zoon van Ronaldinho (14) tekent jeugdcontract bij Cruzeiro

Joao Mendes, de zoon van voormalig wereldvoetballer Ronaldinho heeft een contract getekend wat hem tot zijn negentiende aan Cruzeiro verbindt.

De veertienjarige Braziliaan zette vrijdag zijn handtekening nadat hij het afgelopen jaar veel indruk maakte in de jeugdopleiding, waar hij sinds vorig jaar speelt. "Joao is een veelbelovende speler met interessante eigenschappen. Ik geloof dat hij snel inzetbaar gaat zijn voor de hoofdmacht", voorspelt bestuurslid Amarildo Ribeiro op de clubsite. "Hij is lang en heeft veel techniek. We kunnen hem als box-to-box-speler gebruiken, terwijl hij ook als tweede spits uit de voeten kan. Ondanks zijn lengte heeft hij veel snelheid en hij is goed in de afronding."

Zijn vaders reputatie staat hier dan ook volledig los van. Op de talentendag hield hij de identiteit van pa Ronaldinho geheim en Joao besloot volledig te vertrouwen op zijn eigen kwaliteiten. Nu hoopt hij op een langdurig verblijf bij de club waar hij zijn profdebuut wil maken. "Dit team opende deuren voor mij en ik bewonder de club", aldus Mendes. "De training is goed, de structuur is goed. Het is de grootste club van Brazilië en ik ben trots dat ik hier nu sta."

Als een echte professional dankt hij het bestuur voor het vertrouwen en ook God krijgt een bedankje van de veertienjarige. "Ik droom ervan om hier prof te worden en wil scoren in het Mineirao en het opdragen aan de fans", besluit Mendes. Zijn vader startte zijn carrière bij en verkaste in 2001/02 naar , terwijl hij later bij uitgroeide tot een van de beste spelers ooit. In 2015 hing hij zijn schoenen aan de wilgen.