"Zonder Schreuder was die zege op Real Madrid misschien niet gelukt"

Pepijn Lijnders heeft lessen getrokken uit zijn korte dienstverband bij NEC. Daar ging hij in januari aan de slag, maar in mei moest hij al weg.

Nadat sneuvelde in de play-offs om promotie werd Lijnders in Nijmegen ontslagen. Hij keerde terug naar , waar de Nederlander opnieuw als rechterhand van Jürgen Klopp fungeert.



In gesprek met het Algemeen Dagblad vertelt Lijnders dat hij heeft geleerd om nooit meer tussentijds in te stappen bij een club en dat een trainer zeker moet weten dat hij de tijd krijgt om 'te bouwen'. "En, misschien wel het belangrijkste, ga nooit alleen", voegt hij daaraan toe. Gedurende zijn dienstverband bij NEC zwol de kritiek geleidelijk aan. Lijnders trekt de vergelijking met Erik ten Hag van , die lange tijd onder vuur lag in de media.



"Moet je nu kijken. verslagen! Met een fantastische Dusan Tadic. Zonder zijn assistent Alfred Schreuder was hem dat misschien niet gelukt. Je moet je in je rug gedekt weten als je een andere koers wilt varen", benadrukt hij. Lijnders noemt het zijn 'beste beslissing van 2018' om terug te keren bij Liverpool. "Binnen de club verkondig ik het woord van Jürgen. De hoofdtrainer bepaalt het karakter van een ploeg. Zeventig procent van hoe wij spelen komt rechtstreeks van hem."



Tussen 2015 en 2017 was Lijnders al actief op Anfield. Uitgerekend op de dag dat hij zijn terugkeer bekrachtigde met een vierjarig contract, werd zijn zieke vader 'schoon' verklaard. "Ik voel me veel vrijer nu. Mijn laatste jaar bij Liverpool was zwaar. Als je naar huis belt en je hoort hoe slecht het gaat, dan is dat niet makkelijk. Dat was een van de redenen om naar Nederland te gaan. Ik had het mezelf anders nooit vergeven."