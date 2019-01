Zomeraanwinst ruilt Willem II na half jaar al in voor Omonia Nicosia

Dimitris Kolovos komt niet meer voor Willem II in actie. De huurling kon niet overtuigen en wordt nu door zijn eigenlijke werkgever elders gestald.

KV Mechelen maakt via de officiële kanalen melding van de verhuur van de middenvelder aan het Cypriotische Omonia Nicosia, nadat hij het afgelopen half jaar op huurbasis in Tilburg speelde. Het verblijf van Kolovos bij Willem II was geen onverdeeld succes, mede door aanhoudend blessureleed.

Trainer Adrie Koster deed in slechts drie Eredivisie-wedstrijden beroep op de 25-jarige middenvelder annex Grieks international. Hij deed als invaller mee in de duels met VVV-Venlo (0-1 verlies), NAC Breda (2-2) en Ajax (2-0 verlies). Kolovos kwam ook niet in de toekomstplannen van KV Mechelen voor, na 42 officiële duels in twee seizoenen. Omonia Nicosia, dat momenteel zevende staat in de A Katigoria, kan na dit seizoen een optie tot koop in het huurcontract lichten.