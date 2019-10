"Zolang Van Bommel er zit, keer ik zeker niet terug bij PSV"

Derrick Luckassen staat nog tot medio 2022 onder contract bij PSV, maar als het aan de verdediger ligt dient hij deze verbintenis niet uit.

De 24-jarige stopper, die ook als controlerende middenvelder uit de voeten kan, wordt dit seizoen verhuurd aan , dat eveneens een optie tot koop heeft bedongen. Luckassen hoopt in België te kunnen blijven, of in ieder geval niet terug te keren naar Eindhoven zolang trainer Mark van Bommel daar nog de scepter zwaait.

"Ik speelde dit seizoen in de voorbereiding. Ik mocht de voorrondes van de en de Johan Cruijff Schaal nog meedoen, maar ineens zat ik uit het niets niet meer bij de selectie. Ik wist niet wat er gebeurde", blikt hij in gesprek met Voetbalkrant terug op de eerste weken van deze voetbaljaargang, toen hij namens nog twee keer de negentig minuten volmaakte in de voorrondes van de Champions League tegen FC Basel.

Lees beneden verder

Een fout tegen de Zwitsers werd hem echter zwaar aangerekend door Van Bommel: "Ik vond dat ik een sterke wedstrijd speelde. Ik heb toen met de trainer gesproken, maar ik kon moeilijk met hem omgaan. Als ik hem op straat zou tegenkomen zou ik hem misschien wel een hand geven, maar verder niets. 't Is niet dat ik hem een mep ga verkopen hé." De band tussen trainer en speler lijkt echter niet meer te lijmen: "Ik zeg je hier en nu dat ik niet meer terugkeer. Van Bommel zit daar nog wel even en zolang hij daar zit, keer ik zeker niet terug. Dat is geen wrok, hij ligt me gewoon niet. PSV is een afgesloten hoofdstuk."

Luckassen ruilde in de zomer van 2017 in voor de Eindhovenaren, maar is achteraf gezien van mening dat hij beter naar het eveneens geïnteresseerde had kunnen gaan. "Ja, ik heb spijt van mijn overstap naar PSV. Ik stond ook heel dicht bij Feyenoord en de technisch directeur van AZ zei me dat ik daar beter zou passen. Maar Marcel Brands (destijds de technisch directeur van PSV, red.) kon me overtuigen na een goeie babbel. Ik had er wel een goed gevoel bij."

Als het aan Luckassen ligt, keer hij voorlopig niet meer terug in de . De verdediger heeft het gevoel dat hij 'gezocht' wordt op de Nederlandse velden: "Zoals die zogenaamde fout tegen Basel. Het is heel snel Luckassen dit of Luckassen dat. Als er iets rond mij gebeurt in Nederland, is het meteen een bom. Ik draag een stempel met me mee. Als een wedstrijd niet goed is, is het al snel mijn schuld." Er is echter wel één trainer die hem wellicht kan overtuigen toch terug te keren. De voormalig international van onderhoudt namelijk wel een goede band met voormalig AZ-trainer John van den Brom: "Die klik heb ik nooit gehad met Cocu of Van Bommel. John is een goeie trainer. Hij lanceerde me en begreep me."