Zola: "Chelsea en vele anderen geïnteresseerd in Wilson"

De Engelse spits wordt gelinkt aan een winterse transfer naar Stamford Bridge en Zola bevestigt de wenselijkheid van zijn komst bij Chelsea.

Assistent-trainer Gianfranco Zola werd in aanloop naar de wedstrijd tegen Bournemouth gevraagd naar de makkelijk scorende spits en het antwoord was duidelijk. De tegenstander van de Carabao Cup moet zo snel mogelijk van haar beste speler worden beroofd zodra de transfermarkt in januari open gaat.

De ploeg van trainer Maurizio Sarri heeft met Alvaro Morata en Olivier Giroud twee centrumspitsen, maar ze scoorden samen pas zes keer in seizoen 2018/19. Dat zijn er twee minder dan Wilson. terwijl hij bij een veel kleinere club speelt. Dat hij het ook met grote namen om zich heen kan, bewees hij vorige maand toen hij zijn interlanddebuut maakte met Engeland en direct scoorde.

Wilson wordt al enige tijd aan Chelsea gelinkt en Zola heeft op de persconferentie geen enkele moeite gedaan om dat te ontkrachten. "Ik weet zeker dat er heel veel spelers aan ons gelinkt worden", begon de assistent van Sarri zijn relaas. "Callum Wilson doet het zeker goed bij zijn club en hij is erg interessant voor ons, zoals hij dat voor heel veel clubs is."

Chelsea heeft zich uiteraard in hem verdiept omdat men het woensdagavond tegen hem en Bournemouth opnemen in de kwartfinale van de Carabao Cup. "Hij is sterk, snel en heeft een neus voor de goal", prijst Zola. "Ik ben fan van hem omdat hij snel is en ook nog eens goed kan koppen, wat ook een erg belangrijke kwaliteit is. Toch wil ik er nu niet te veel over zeggen. Hij doet het erg goed en ik ben blij voor hem. Met zijn kwaliteiten gaat hij het ver schoppen en ik hoop dat hij zich zo blijft verbeteren."

Zola liet ook gelijk weten dat Morata niet in actie gaat komen, terwijl ook sterspeler Eden Hazard een groot vraagteken is. "Alvaro heeft een probleem. Hij heeft zijn knie verdraaid. Ik geloof niet dat het heel lang gaat duren, maar hij kan niet spelen tegen Bournemouth. Eden heeft een tik op zijn voet gehad. We onderzoeken hem en maken daarna een beslissing. Hazard is één van onze spelers, dus zijn aanwezigheid is belangrijk en we willen niets overhaasten."