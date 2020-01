Zoet zocht contact met staf Oranje en weigert op consternatie in te gaan

Dinsdag maakten PSV en FC Utrecht bekend dat Jeroen Zoet het seizoen op huurbasis afmaakt bij laatstgenoemde club.

De doelman kiest met het dienstverband bij de Domstedelingen voor zekerheid, zo geeft hij aan in gesprek met de NOS. "Wekelijks minuten maken en spelen, dat is mijn belangrijkste reden geweest", verklaart Zoet.

De sluitpost consulteerde nog wel keeperstrainer Patrick Lodewijks van Oranje, aangezien hij wilde weten hoe de technische staf van het tegenover zijn plan stond.

"Oranje speelde ook een rol, maar dat zit in mijn achterhoofd. Het EK is pas over vierenhalve maand. Ik moet zorgen dat ik presteer en regelmatig speel. Daar wil ik nu bij Utrecht energie in steken."



Zoet wil vooruitkijken en ook niet stilstaan bij zijn zogenaamde vertrouwensbreuk met keeperstrainer Ruud Hesp.

Diverse media hadden woensdagochtend gemeld dat Zoet mede door de slechte verstandhouding met de keeperstrainer van loerde op een transfer.

"Ik wil er niet veel over zeggen", antwoordt Zoet desgevraagd. "Ik heb zeven jaar goed met hem samengewerkt."

"We hebben samen mooie dingen meegemaakt, maar in de voetbalwereld lopen dingen soms anders en dan moet je egoïstisch zijn", aldus Zoet.

In gesprek met FOX Sports benadrukt hij dat hij meer opties had dan alleen . "Maar ik wilde graag hier spelen. Hier heb ik zekerheid om wedstrijden te spelen. Utrecht is een club in vorm, die het goed voor elkaar heeft."