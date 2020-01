Zoet spreekt zich uit over toekomst bij PSV na 'geen grote sportieve stap terug'

Jeroen Zoet maakte deze week verrassend de overstap van PSV naar FC Utrecht.

De Domstedelingen huren hem tot het einde van het seizoen, waarna hij in principe terugkeert naar Eindhoven. Zoet sluit in gesprek met De Telegraaf niet uit dat hij na zijn huurperiode bij weer een toekomst in de hoofdmacht van zal hebben.

"Ik sta nog onder contract bij PSV. Niemand had verwacht dat ik nu hier zou zijn, misschien is het volgend jaar wel zo dat niemand had verwacht dat ik weer bij PSV ging keepen. Voetbal kan raar lopen en ik heb veel te danken aan de club. Maar dat gaan we in de zomer weer bekijken. Dan maak ik de balans op", geeft Zoet te kennen.

De 29-jarige sluitpost heeft in Eindhoven nog een contract tot medio 2021. Zoet stelt dat hij er de afgelopen tijd 'alles aan gedaan heeft' bij PSV, waar hij met Lars Unnerstall en Robbin Ruiter moest concurreren om een plaats onder de lat.

Lees beneden verder

"Maar voor mij was het duidelijk. Ik wist hoe het zat. Daarom heb ik snel geschakeld en de keuze gemaakt om hierheen te gaan. Tijdens mijn vakantie had ik al verschillende opties op een rijtje gezet en daardoor kon ik snel een beslissing nemen, toen FC Utrecht interesse toonde", zegt de sluitpost.

Met het oog op het EK van komende zomer wil Zoet komend halfjaar zoveel mogelijk aan spelen toekomen. "Rondom de transfer heb ik niet met Koeman gesproken, maar ik heb wel contact gehad met Patrick Lodewijks (keeperstrainer Oranje, red.)."

"Met hem heb ik ook gesproken over eventuele keuzes. Daaruit kwam naar voren dat het belangrijk was, dat ik lekker zou gaan spelen", vervolgt Zoet, die naar eigen zeggen 'geen grote sportieve stap terug' maakt. "PSV speelt in de competitie en de KNVB-beker en FC Utrecht speelt ook in de competitie en de beker. Het is niet zo dat ik nu Europees voetbal ga missen. Ik zie het vooral als een uitdaging om weer minuten te maken."