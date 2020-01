Zoet doet PSV-boek voorlopig dicht en bespreekt flaters in bekerclash

Jeroen Zoet heeft zijn eerste twee wedstrijden namens FC Utrecht achter de rug.

Zijn vuurdoop was vrijdag tegen , terwijl dinsdagavond de tegenstander was in de achtste finale van de TOTO .

Zoet liet zich verrassen in de korte hoek bij de openingstreffer van de Eindhovenaren, maar in de verlenging trok Utrecht alsnog aan het langste eind: 1-2.

Zoet focust zich puur en alleen op het voetbal. Over zijn vermeende slecht werkrelatie met Ruud Hesp, keeperstrainer van , wordt niet gesproken in het openbaar. "Ik zit nu bij en ben blij dat ik hier mag spelen."

"Alles wat is gebeurd, laat ik achter me. Ik kijk vooruit", vertelt de huurling na afloop in gesprek met het Algemeen Dagblad. Zoet baalt ervan dat Utrecht pas ver in de verlenging af wist te rekenen met de club uit de . "Het is onnodig dat je die verlenging nog nodig hebt."

Bij het doelpunt van Eindhoven, gemaakt door Samy Bourard in de 37ste minuut, zag Zoet er niet goed uit. De van PSV gehuurde sluitpost wil echter niet het woord 'fout' in de mond nemen. "Hij wilde de bal voortrekken, maar hij werd van richting veranderd."

"Daar reageer ik op. Uiteindelijk valt hij erin, dat is klote." Zoet ging ook bijna in de fout in een duel met Mawouna Amevor in de slotminuut van de verlenging, maar het bleek niet fataal te zijn. "Wat ik al zei: we zijn door, daar gaat het uiteindelijk om."

Zoet wordt door Utrecht tot het einde van het seizoen gehuurd van PSV. De Domstedelingen kwamen in actie na de schouderblessure van Maarten Paes.

De huurling, met een contract tot medio 2021 in het Philips Stadion, raakte eerder dit seizoen zijn basisplaats in Eindhoven kwijt na enkele tegenvallende resultaten. Sinds november staat Lars Unnerstall onder de lat bij PSV.