Zoet: "De kans is niet zo groot dat bijvoorbeeld PSG mij op dit moment haalt"

Jeroen Zoet werd de afgelopen jaren in iedere transferperiode in verband gebracht met een vertrek uit Eindhoven.

Inmiddels verdedigt hij op 28-jarige leeftijd nog altijd het doel van PSV. De juiste club kwam vooralsnog niet voorbij en dus verlengde de doelman afgelopen zomer zijn contract in het Philips Stadion tot medio 2021. Mede door de komst van trainer Mark van Bommel besloot Zoet om langer bij PSV te blijven.

Zoet verblijft momenteel met PSV in Qatar ter voorbereiding op de tweede seizoenshelft. In Doha geeft hij in een interview met het Eindhovens Dagblad aan dat hij nog geen moment spijt heeft gehad van zijn besluit om langer bij PSV te blijven. "We doen weer volop mee om de titel en hebben in het hoofdtoernooi van de Champions League gespeeld. Het is allemaal makkelijk gezegd hoor, dat het in het buitenland beter is. Bij PSV is het namelijk al heel erg goed en ik heb in Eindhoven een fijn leven, omdat het privé ook een plek is waar ik me goed voel. Dat is voor mij enorm veel waard. Geld is niet het allerbelangrijkste. Ik wil op de eerste plaats spelen en dan bij voorkeur bij een club waar ik me prettig voel. Dat is PSV."



Voorlopig lijkt Zoet wel op zijn plek te zitten bij PSV. In Eindhoven is hij immers zeker van een vaste basisplaats. In een later stadium van zijn carrière is een buitenlands avontuur misschien nog aantrekkelijk. "Ik denk niet dat ik er op mijn dertigste heel anders over denk. De kans is niet zo groot dat een club als bijvoorbeeld Paris Saint-Germain mij op dit moment erbij haalt, dat besef ik ook wel. Misschien kan dat later nog wel, als ik zelf zoiets wil meemaken", aldus de tweede keeper van het Nederlands elftal.



Zoet is van mening dat het een goede zaak is dat er met Van Bommel een nieuwe trainer voor de groep staat. Hij begon afgelopen zomer aan zijn eerste klus als hoofdtrainer als vervanger van Phillip Cocu, die naar Fenerbahçe vertrok. Onder Van Bommel ziet Zoet een 'nieuw' en 'dominanter' PSV. "En een ploeg die na de 1-0 of 2-0 doorgaat. Dat vloeit voort uit de speelwijze van Van Bommel. Ik denk dat het misschien goed is dat er na mooie successen in vijf jaar met Phillip Cocu een nieuw gezicht voor de groep staat. Niet omdat de een beter is dan de ander, maar er is een andere koers die weer nieuwe scherpte brengt."