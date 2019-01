Zoektocht naar verdwenen vliegtuig Emiliano Sala gestaakt

De politie van Guernsey laat donderdagmiddag weten dat de zoektocht naar het verdwenen vliegtuig dat Cardiff City-recordaankoop Emiliano Sala naar Wales vervoerde is gestaakt. Het toestel verdween maandagavond in de buurt van het Kanaaleiland Alderney van de radar en sindsdien ontbreekt ieder spoor van Sala en piloot David Ibbotson. Een uitgebreide zoektocht heeft niets opgeleverd en de politie laat weten dat de overlevingskansen bijna drie dagen na de verdwijning 'extreem klein' zijn.

In de afgelopen dagen werd vanuit de Kanaaleilanden, Engeland en Frankrijk een uitgebreide zoekactie op touw gezet. Een aantal schepen, drie vliegtuigen en vijf helikopters bestreken een gebied van ruim 2700 vierkante kilometer, zonder een spoor te vinden van de Piper Malibu en diens inzittenden. Ook het onderzoeken van mobiele telefoon-data en satellietbeelden leverde niets op.



De familie van Sala is op de hoogte gesteld van de beslissing om te stoppen met zoeken en het laatste voor de zoektocht ingezette vliegtuig is inmiddels geland. De havenmeester van Guernsey laat wel weten dat er doorgegaan zal worden met het verzenden van radioboodschappen naar passerende schepen en vliegtuigen, zodat zij mogelijk nog op resten van het vliegtuig kunnen stuiten.



Sala zette eerder deze week zijn handtekening onder een contract bij Cardiff, dat FC Nantes zeventien miljoen euro betaalde voor de Argentijnse spits. Na het afwikkelen van de laatste details keerde de aanvaller in een eenmotorig vliegtuigje terug naar Frankrijk om afscheid te nemen van zijn voormalige ploeggenoten. Op de weg terug naar Wales ging het vervolgens mis en verdween het toestel maandagavond rond half 9 van de radar. Sala stuurde vanuit het vliegtuig nog een aantal audioberichten naar vrienden en familie waarin hij liet weten bang te zijn.