Zoektocht Ajax naar 'oplossing a la Babel' voor positie Daley Blind strandt

Zodra Ajax de komst van Ryan Babel heeft afgerond, is de Amsterdamse club ook meteen klaar op de winterse transfermarkt.

De 33-jarige aanvaller ondergaat vrijdagmorgen een medische keuring en zal de rest van het seizoen van Galatarasay worden gehuurd. In de verbintenis is geen optie tot koop opgenomen.

"Ik denk dat de selectie hiermee wel klaar is", laat algemeen directeur Edwin Van der Sar aan De Telegraaf weten. "Je hebt een aantal posities, die je gemakkelijk kunt wisselen."

"En op het middenveld heb je er ook een aantal opties bijgekregen met spelers die zich hebben gemanifesteerd het afgelopen halfjaar", analyseert Van der Sar de selectie van Erik ten Hag.

"Nog niet heel veel kansen hebben gekregen, maar wel op trainingen en de wedstrijden aan het einde van de eerste competitiehelft hebben laten zien, dat ze progressie hebben getoond."

"Die moeten in de tweede seizoenshelft door gaan groeien, omdat we ook wel weten, dat volgend jaar wat dragende kracht kwijt kan raken en deze jongens dat dan op moeten vangen."

Volgens -watcher Mike Verweij heeft Ajax nog wel voor de positie van Daley Blind 'naar een oplossing a la Babel' gezocht, 'maar die was niet voorhanden'.

Van der Sar weet niet wanneer Blind, die met een hartspierontsteking kampte, weer terugkeert. "Dat ligt aan de testen die hij gaat doen als hij terugkomt. Dat wordt allemaal heel zorgvuldig gedaan."

"Van daaruit wordt het trainingspakket opgevoerd. Het is duidelijk dat Daley een heel belangrijke speler is voor ons en we hopen dat hij snel zijn vertrouwde plek kan innemen."

Van der Sar vindt het niet nodig dat Ajax nog de transfermarkt op gaat voor een vervanger. "We hebben genoeg opties met Édson Álvarez, Perr Schuurs, Lisandro Martinez en Joël Veltman."

"En Kik Pierie kan ook nog, hoewel hij een lastige periode doormaakt. Ik had verwacht, en hijzelf waarschijnlijk ook, dat hij wat verder zou zijn geweest."