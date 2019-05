'Zoekend Juventus gaat vol voor oude bekende van Pavel Nedved'

Massimiliano Allegri kondigde afgelopen vrijdag zijn vertrek aan bij en Simone Inzaghi werpt zich op als serieuze kandidaat voor zijn opvolging bij de kampioen van Italië. Onder meer La Stampa en Corriere del Sport melden zondag dat de huidige trainer van er goed op staat bij de beleidsbepalers van Juventus.

De oud-aanvaller speelde bij Lazio samen met Pavel Nedved, tegenwoordig directielid van la Vecchia Signora , en is een jeugdvriend van technisch directeur Fabio Paratici, waar hij nog immer goede banden mee onderhoudt. Zijn huidige jaarsalaris van naar verluidt 2,3 miljoen euro lijkt geen onoverkomelijk probleem te zijn in Turijn. Inzaghi veroverde afgelopen woensdag ten koste van Atalanta de Italiaanse beker (2-0), waardoor de Romeinen volgend seizoen in de uitkomen.



Inzaghi staat voor zijn laatste contractjaar bij Lazio en na de bekerzege tegen Atalanta liet de 43-jarige coach optekenen in de Italiaanse media dat het geen uitgemaakte zaak is dat hij ook na de zomerstop in de hoofdstad werkzaam is. "Ik ga binnenkort met Igli Tare (technisch directeur Lazio, red.) en de president om de tafel over mijn toekomst te praten. We hebben doorgaans goed contact, maar ik wil wel waardering voelen voor het werk dat ik hier verzet."



De opvolging van Allegri is voer voor discussie. Zinédine Zidane is door zijn verleden als speler nog steeds een held binnen Juventus-kringen, maar door zijn recente terugkeer bij lijkt een dienstverband in Turijn niet aannemelijk. Mauricio Pochettino verdient een megasalaris bij , terwijl de clubloze Antonio Conte de voornaamste kandidaat is om Luciano Spalletti op te volgen bij . Maurizio Sarri is waarschijnlijk de grootste concurrent van Inzaghi. De manager van loodste zijn ploeg naar de finale van Europa League, maar eigenaar Roman Abramovich is volgens berichten in de Engelse media al begonnen aan de zoektocht naar een opvolger.