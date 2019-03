'Zoekend Feyenoord ziet opvolger Martin van Geel bij stadsgenoot'

Martin van Geel maakte woensdag bekend na dit seizoen te zullen vertrekken bij en dus zullen de Rotterdammers op zoek moet naar een nieuwe technisch directeur. Sinds het nieuws naar buiten kwam over het vertrek van de sportbestuurder passeerden er al enkele namen de revue en De Telegraaf weet donderdagochtend te melden dat Henk van Stee op dit moment een belangrijke kandidaat is.

De 57-jarige Van Stee vervult op dit moment de rol van technisch directeur bij stadsgenoot en was daarvoor ook in die functie werkzaam bij de Russische topclub Zenit Sint-Petersburg. De geboren Rotterdammer hintte eerder al naar een vertrek bij de club uit de en heeft bovendien een verleden in De Kuip. Van Stee was eerder immers al werkzaam bij Feyenoord als hoofd opleidingen en interim-hoofdtrainer.



De naam van Van Stee lijkt echter niet de enige die op het lijstje van de huidige nummer drie van de staat. Max Huiberts van is eveneens in beeld, al heeft hij wel aan algemeen directeur Robert Eenhoorn laten weten in Alkmaar te zullen blijven. Oud-speler Joris Mathijsen, momenteel werkzaam bij , geldt eveneens als kandidaat. De voormalige verdediger onderhoudt echter een goede band met Van Geel en het is de vraag of hij in diens voetsporen wil treden.



Ted van Leeuwen lijkt voorlopig als laatste potentiële vervanger van de afzwaaiende directeur te gelden. De momenteel bij actieve sportbestuurder verrichte goed werk bij AGOVV, en in Enschede, maar staat er volgens de ochtendkrant niet bij iedereen in De Kuip even goed op. Voor Feyenoord lijkt het zaak om zo snel mogelijk te schakelen, zodat een nieuwe technisch directeur nog mee kan beslissen over de aan- en verkopen voor het volgende seizoen.