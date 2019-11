'Zoekend Bayern München meldt zich na ontslag Niko Kovac in Parijs'

Bayern München zoekt een nieuwe hoofdtrainer en dus werden de nodige namen al aan de Duitse kampioen gelinkt.

Onder meer Erik ten Hag, Massimiliano Allegri, Mauricio Pochettino en José Mourinho werden in de afgelopen dagen genoemd als potentiële opvolgers van Niko Kovac en er lijkt nog een naam aan dit rijtje toegevoegd te mogen worden. Sky Deutschland meldt dinsdagmiddag namelijk dat Der Rekordmeister bij Thomas Tuchel heeft geïnformeerd of hij interesse heeft in een terugkeer naar de .

De 46-jarige oefenmeester werkte eerder als hoofdtrainer bij en en zwaait sinds vorig jaar de scepter bij Paris Saint-Germain. Bayern heeft zich volgens de berichtgeving uit Duitsland bij Tuchel gemeld om te vragen of hij een overstap naar de Allianz Arena ziet zitten, waarbij het zowel om een aanstelling op korte termijn als om een dienstverband in de zomer zou kunnen gaan.

Het kamp-Tuchel heeft de Duitse grootmacht naar verluidt laten weten dat er van een snel vertrek bij hoe dan ook geen sprake zal zijn. Of hij aankomende zomer wel beschikbaar is, hangt af van de prestaties van les Parisiens in het huidige seizoen. Als de Fransen opnieuw voortijdig uit de vliegen, lijkt het niet ondenkbaar dat de twee partijen na dit seizoen uit elkaar zullen gaan.

De respons van Tuchel is vergelijkbaar met het antwoord dat Ten Hag maandag gaf op de vraag of hij op korte termijn over zou kunnen stappen naar Bayern.

"Ik maak het seizoen zeker af bij en richt me op ", liet hij optekenen op een persconferentie in de aanloop naar het Champions League-duel met the Blues van dinsdagavond.