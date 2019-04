'Zoekend AS Roma ziet alternatief voor Alessio Cragno in Amsterdam'

AS Roma zag Alisson afgelopen zomer naar Liverpool verkassen en de Italianen hengelden zelf Robin Olsen binnen als nieuwe nummer één tussen de palen.

De Zweedse doelman voldoet echter niet aan de verwachtingen en de kans is groot dat de 29-jarige Olsen aankomende zomer de deur van het Stadio Olimpico alweer achter zich dicht zal trekken, waardoor i Giallorossi op zoek moeten naar een nieuwe sluitpost.

La Gazzetta dello Sport weet woensdag te melden dat Roma in zijn zoektocht naar een nieuwe keeper mogelijk bij uit zal komen. Alessio Cragno van Cagliari zou de eerste keus zijn in de Eeuwige Stad , maar als het niet lukt om de 24-jarige doelman los te weken op Sardinië komt André Onana in beeld. De Kameroener wordt net als de door Paris Saint-Germain aan verhuurde Kevin Trapp gezien als een goed alternatief voor Cragno.



Of Onana haalbaar is voor de huidige nummer zes van de is echter maar de vraag, daar hij onlangs nog een nieuw contract heeft gesigneerd in de Johan Cruijff ArenA. De 23-jarige keeper zette eind maart zijn handtekening onder een tot medio 2022 doorlopende verbintenis, daarmee implicerend dat hij in ieder geval aankomend seizoen nog de kleuren van Ajax zal verdedigen. Onana werd in de afgelopen maanden genoemd bij zijn oude club , terwijl in een eerder stadium ook onder meer geïnteresseerd was.



Als de Ajax-doelman inderdaad overstapt naar Roma, krijgt hij waarschijnlijk een andere verdediging voor zijn neus dan er dit seizoen op het veld stond in het Olimpico. Kostas Manolas lijkt vanwege zijn geringe transferclausule van 36 miljoen euro op weg naar een Europese topclub en Gianluca Mancini van Atalanta geldt als de voornaamste kandidaat om de Griek te vervangen. De Italianen gaan bovendien waarschijnlijk op zoek naar een nieuwe rechtsback, aangezien Rick Karsdorp bijzonder blessuregevoelig is en ook niet altijd weet te overtuigen. Met de aan Cagliari verhuurde Luca Pellegrini heeft Roma mogelijk zelf al wel een geschikte kandidaat in huis.