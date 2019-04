"Zoals het er nu voor staat, blijf ik ook na dit seizoen bij Feyenoord"

Eric Botteghin verwacht dat hij volgend seizoen gewoon het shirt van Feyenoord draagt.

Het contract van de Braziliaanse verdediger loopt in de zomer van 2020 af en tot dusver sprak hij nog niet met de club over zijn toekomst. Botteghin zegt zich niet druk te maken op zijn situatie in De Kuip en focust zich erop om het seizoen tot een goed einde te brengen.

De 31-jarige verdediger maakte in de zomer van 2015 voor ongeveer 2,5 miljoen euro de overstap van naar . Tussentijds werd zijn contract niet verlengd. "Ik weet niet wat er gaat gebeuren. Ik ben bezig met dit seizoen en niet in gesprek met Feyenoord over mijn toekomst", zegt de mandekker in gesprek met het Algemeen Dagblad . Hij denkt dat hij nog wel enige tijd mee kan op het hoogste niveau in Nederland. "Als je dertig bent, geld je in Nederland opeens als een oude voetballer. In Brazilië, maar ook in Italië zoeken ze juist naar ervaren spelers. Neem Nesta, neem Maldini. Jongens op leeftijd die constant presteerden op het hoogste Italiaanse niveau."



Botteghin heeft geen signalen ontvangen dat hij op de nominatie staat om Feyenoord te verlaten. "Zoals het er nu voor staat, blijf ik bij Feyenoord. Ik voel me topfit, die knieblessure na de winterstop viel mee", aldus Botteghin, die door een knieblessure dit seizoen een paar maanden niet inzetbaar was. "Er was niets kapot, ik was snel terug. Ja, natuurlijk verandert dat iets voor mij. Als ik tot het einde van het seizoen geblesseerd had moeten toekijken, was het misschien anders geweest voor de club. Nu kan ik mezelf laten zien." Mede door zijn blessure kwam Botteghin dit seizoen tot dusver niet verder dan zeventien competitiewedstrijden, waarin hij twee keer trefzeker was.