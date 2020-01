"Zlatan verraste mij toen hij in het Turks tegen me begon te praten"

Zlatan Ibrahimovic keerde onlangs terug bij AC Milan en de routinier is meteen een van de boegbeelden van i Rossoneri geworden.

Naast zijn prestaties op het veld, speelt de 38-jarige spits met zijn ervaring ook een belangrijke rol in de kleedkamer, zo doet ploeggenoot Hakan Çalhanoglu uit de doeken. De buitenspeler is zeer te spreken over de manier waarop Ibrahimovic zich opstelt tegenover zijn medespelers.

"Hij kwam meteen naar me toe en groette me op een warme manier", blikt Çalhanoglu in gesprek met BILD terug op de eerste dag van Ibrahimovic op trainingscomplex Milanello.

"Zlatan verraste me toen hij een paar Turkse zinnen tegen me sprak. 'Hoe gaat het?', vroeg hij bijvoorbeeld. Hij zei dat hij veel Turkse vrienden heeft en dat hij mijn landgenoten graag mag vanwege hun vriendelijkheid."

"En hij legde uit dat hij ook graag naar Turkse liedjes luistert, welke precies wist hij niet. Ik was heel blij dat hij interesse toonde in mij en in mijn vaderland."

Ibrahimovic durft echter ook kritisch te zijn op zijn ploeggenoten: "Wat ik het mooiste aan hem vind, is dat hij mij duidelijk vertelt wat ik goed doe, maar bovenal wat ik verkeerd heb gedaan. Zlatan laat me mijn fouten inzien", gaat Çalhanoglu verder.

"De eerste wedstrijd dat Zlatan terugkeerde in het San Siro, tegen , gingen de fans ook helemaal door het lint. Toen hij het veld in kwam, was het een gekkenhuis in het stadion."

"Ibrahimovic heeft deze geweldige club voor mij nog wat aantrekkelijker gemaakt, we hebben echt een leider als hij nodig."

"Alleen zijn aanwezigheid is al goed voor het elftal, hij is ook nog geweldig in vorm en traint goed", sluit de 47-voudig international van de Turkse nationale ploeg af.