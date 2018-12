Zlatan Ibrahimovic tekent verbeterd contract en blijft in 'MLZ'

Zlatan Ibrahimovic heeft een nieuw contract getekend bij Los Angeles Galaxy. De aanvaller zal dus ook in 2019 uitkomen voor de club uit de Major League Soccer. “We zijn erg verheugd dat Zlatan heeft getekend”, reageert algemeen directeur Dennis te Kloese op de officiële website van the G’s.

Ibrahimovic lag al tot 31 december 2019 vast en heeft nu waarschijnlijk zijn handtekening gezet onder een verbintenis met dezelfde looptijd, maar wel met betere voorwaarden. “"Hij heeft zijn waarde vorig jaar bewezen en we kijken ernaar uit dat hij onze club blijft vertegenwoordigen”", gaat de Nederlander Te Kloese verder.



"Met de terugkeer van Zlatan blijven we ons team verbeteren in de aanloop naar het nieuwe seizoen.”" De 37-jarige Ibrahimovic was in het huidige kalenderjaar goed voor 22 doelpunten en 10 assists in de Major League Soccer; slechts twee spelers zijn er in het verleden in geslaagd om in een seizoen ten minste twintig keer te scoren in de MLS.



Het nieuws van Los Angeles Galaxy komt overigens niet als een verrassing, want Ibrahimovic liet maandagmiddag via social media al weten dat hij zou blijven. Hij sprak over '‘MLZ’: de Major League Zlatan . Met Los Angeles Galaxy eindigde Ibrahimovic overigens op de zevende plaats in de competitie.