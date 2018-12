Zlatan Ibrahimovic schept duidelijkheid met mededeling over 'MLZ'

Zlatan Ibrahimovic werd de afgelopen weken in verband gebracht met een aantal Europese clubs.

De geruchten over een terugkeer naar AC Milan waren het meest hardnekkig. Technisch directeur Leonardo van i Rossoneri liet onlangs echter al weten dat de komst van de Zweed geen haalbare kaart was en de 37-jarige spits heeft maandag definitief een einde gemaakt aan de speculaties.

In een bericht op social media laat Ibrahimovic namelijk weten nog niet klaar te zijn met de Amerikaanse Major League Soccer, dat hij voor de gelegenheid heeft omgedoopt in 'MLZ': de Major League Zlatan . De routinier is sinds maart van dit jaar actief voor Los Angeles Galaxy en tekende destijds een tot eind december van het aankomende jaar doorlopend contract, dat hij dus uit lijkt te gaan dienen.



Ibrahimovic speelde 27 wedstrijden in zijn eerste seizoen in de Verenigde Staten, waarin hij goed was voor maar liefst 22 doelpunten. De ex-aanvaller van verder onder meer Ajax, Juventus, Internazionale, Barcelona en Paris Saint-Germain lijkt er in financieel opzicht overigens wel op vooruit te gaan als hij langer op de Amerikaanse velden actief blijft.



De aanvaller kwam namelijk binnen als een non-Designated Player , waardoor zijn salaris binnen de salariscap van de MLS moest passen en hij 'slechts' 1,2 miljoen euro per jaar opstrijkt. Ibrahimovic lijkt het nieuwe seizoen echter zonder die status in te gaan, waardoor hij waarschijnlijk een flinke salarisverhoging tegemoet kan zien.