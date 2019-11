Zlatan Ibrahimovic: "Mijn tweede thuis, ik heb daar prachtige herinneringen"

Zlatan Ibrahimovic, die onlangs bij Los Angels Galaxy vertrok, weegt zorgvuldig zijn opties af.

Het lijkt er steeds meer op dat de 38-jarige aanvaller uit Zweden terugkeert in de , met als een van de opties. Ibrahimovic speelde eerder tussen 2010 en 2012 in het San Siro en koestert nog steeds warme gevoelens voor zijn voormalige werkgever.

"Milaan is niet mijn tweede stad, het is mijn tweede thuis. Ik heb daar prachtige herinneringen liggen", laat de momenteel clubloze Ibrahimovic weten in gesprek met La Gazzetta dello Sport. "Als er ergens een project is dat mij stimuleert, dan kan ik zonder moeite tot mijn vijftigste doorvoetballen. Ik ben net klaar met spelen in Los Angeles, wat ook een fantastische ervaring was."

Milan-directeuren Paolo Maldini en Zvominir Boban zouden Ibrahimovic graag binnen willen halen, al weten de oud-voetballers tegelijkertijd dat het een moeilijke kwestie gaat worden.

De routinier heeft overal voor topsalarissen gespeeld en het is aannemelijk dat de boomlange spits ook in Milaan een miljoenensalaris wil gaan verdienen. Naar verluidt is er al contact geweest met Ibrahimovic over een contract voor een halfjaar. In de zomer zou dan worden bekeken of een verdere samenwerking wenselijk is.

Ibrahimovic is ook in verband gebracht met , waar Sinisa Mihajlovic als trainer de scepter zwaait en waar de Nederlanders Mitchell Dijks, Jerdy Schouten en Stefano Denswil spelen.

Bij Bologna leeft echter ook de angst dat er niet kan worden voldaan aan de salariseisen van de spits. De goede band van Ibrahimovic met Mihajlovic kan wellicht van doorslaggevend belang zijn. "Sinisa heb ik heel hoog zitten. Het is een vriend en een uitzonderlijk persoon."