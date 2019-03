Zlatan Ibrahimovic: "Dit is het Ajax dat we allemaal willen zien"

Zlatan Ibrahimovic kijkt uit naar de kwartfinale in de Champions League tussen zijn oude clubs Ajax en Juventus.

De spits van Los Angeles Galaxy is in de achtste finales van het miljardenbal onder de indruk geraakt van de ploeg van trainer Erik ten Hag, die over twee duels te sterk bleek voor . " heeft het fantastisch gedaan in de achtste finales tegen Real Madrid", laat de Zweedse routinier weten in gesprek met Voetbal International.

Ajax ging in de Johan Cruijff ArenA met 1-2 onderuit, maar herstelde zich in het Santiago Bernabéu. Door goals van Hakim Ziyech, David Neres, Dusan Tadic en Lasse Schöne won de -club met 1-4 in Madrid. "Ik ben echt heel blij voor de iedereen binnen de club en voor de fans. Dit is het Ajax dat we allemaal willen zien: een ploeg die speelt met lef en kwaliteit, met veel jongens uit de eigen opleiding."



Op weg naar de halve finale van de wordt gezien als favoriet. Ibrahimovic verwacht dat Ajax zich niet zal bezighouden met de status van La Vecchia Signora . "Dat hebben ze tegen Real Madrid ook niet gedaan en je ziet wat het resultaat is. Vooraf geloofde niemand in de kansen van Ajax tegen Real. Maar door te geloven in eigen kracht en het vertrouwde spel te spelen, ongeacht de tegenstander, hebben ze een topprestatie geleverd."



Ajax neemt het op woensdag 10 april eerst thuis op tegen Juventus. Een kleine week later, op dinsdag 16 april, volgt de return in het Allianz Stadium. Het maakt Ibrahimovic, die in Italië ook voor en speelde, weinig uit welke van de twee clubs in de halve finale terechtkomt. "Ik beschouw Ajax en Juventus allebei als mijn clubs. Dus wie er ook gaat winnen, ik heb met deze kwartfinale sowieso gewonnen." De winnaar van het duel tussen Ajax en Juventus neemt het in de halve finale op tegen de winnaar van de kwartfinale tussen en .