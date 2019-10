"Ziyech zei: 'Als je me weer vraagt voor zoiets, rij ik naar Heerenveen'"

Jeffrey Talan is momenteel assistent-trainer bij sc Heerenveen, nadat hij eerder als jeugdtrainer in de opleiding van de Friese club werkte.

Hier maakte de oud-aanvaller, die als speler actief was voor en , jaren geleden kennis met een jonge Hakim Ziyech en de twee koesteren nog steeds een warme band met elkaar.

"Laatst ben ik met een speler van ons naar Hakim toe geweest. Ik noem geen naam", vertelt Talan in gesprek met de Leeuwarder Courant over een recente ontmoeting die hij had met de spelmaker van .

"We spraken een paar uur over omgaan met teleurstellingen en doelen stellen, over de verschillen tussen spelen in de en de ."

"Ik wilde Ziyech als voorbeeld gebruiken. Hakim zei: 'Trainer, als je me nog een keer vraagt voor zoiets, dan wil ik er zelfs wel voor naar Heerenveen rijden.' Dat was heel mooi."

Talan leerde Ziyech al op jonge leeftijd kennen en de Marokkaans international had het niet altijd even makkelijk in de jeugd van Heerenveen: "Ik heb Hakim bij de D's en de C's gehad, en later kwam ik hem bij de A's tegen."

"Hij had een paar keer moeite om aan te haken in de jeugd. Hakim en ik hadden er destijds gesprekken erover, stelden doelen. Dat werkte, al waren er ook anderen die hem hebben geholpen hoor", sluit Talan af.

Ziyech was tussen 2004 en 2012 acht jaar actief in de jeugd van Heerenveen en speelde ook twee seizoenen in de hoofdmacht van de Friezen.

In de zomer van 2014 volgde een vertrek naar , waarna twee jaar later zijn huidige werkgever Ajax op de stoep stond.