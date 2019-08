Ziyech wilde 'geen risico' nemen en maakt negentig minuten niet vol

Ajax plaatste zich woensdagavond voor de groepsfase van de Champions League door met 2-0 te winnen van APOEL Nicosia.

Hakim Ziyech speelde als aanvallende middenvelder een belangrijke rol in de overwinning op de Cyprioten. De Marokkaans international verhuisde door de schorsing van Donny van de Beek vanaf de rechterflank naar de positie achter de spitsen en kan terugkijken op een sterke wedstrijd. "Ik vul het in waar de trainer mij nodig heeft. Ik doe mijn stinkende best", aldus Ziyech.

Mede door Ziyech was de Cypriotische opponent de baas. Hij strooide met passes en gaf de assist op de 1-0 van Edson Álvarez. 'Je weet dat ze compact gaan staan, dan moet je geduldig zijn. Je moet sterk zijn in je hoofd en soms moet je ook wat geluk hebben. Je moet wachten op het moment, dat kwam gelukkig voor rust", zei Ziyech na de wedstrijd tegen Veronica .

De aanvallende middenvelder kreeg een vrije rol van de trainer en was ook op de flanken van Dusan Tadic en David Neres te vinden. "Wij wisselden met zijn drieën, om de tegenstander in de war te brengen, dat ging goed."

Vlak voor het einde van de wedstrijd verliet Ziyech het veld. Hij leek licht aangeslagen. "Ik had een beetje kramp, dan moet je geen risico nemen", verklaart hij. Mede door de hoge temperatuur in de Johan Cruijff ArenA had Ziyech het zwaar. "Na tien minuten moest ik al naar lucht happen. Op een gegeven moment ben je over het dode punt heen. Maar op het einde voel je het wel."

Ziyech zegt zich geen moment zorgen gemaakt te hebben tijdens de wedstrijd. "We zijn nog steeds ongeslagen. De kwaliteit van deze ploeg is dat we niet in paniek raken. Dit was het streven, dat hebben we gedaan: we gaan de in."

Ook Ajax-verdediger Nicolás Tagliafico was blij met de overwinning en kwalificatie voor de groepsfase van de Champions League. "Het was een geweldige sfeer vanavond. Zoals altijd eigenlijk. Champions League spelen is erg belangrijk voor ons. Ik ben erg blij", aldus de Argentijns international in gesprek met AT5 .

De back zat na afloop vol adrenaline en hij dacht daarom moeilijk in slaap te kunnen komen. "Ja, 21.00 uur is laat. Nu kan ik pas slapen. Het wordt een lange nacht. Ik zit nog vol met adrenaline. En nu moet ik echt wat eten. Heb jij bitterballen bij je?", besluit de goedgemutste Ajacied het interview.