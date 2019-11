"Ziyech was wellicht betere optie geweest dan die 80 miljoen uit te geven"

Hakim Ziyech werd afgelopen zomer in verband gebracht met een aantal clubs, maar de spelmaker bleef uiteindelijk gewoon bij Ajax.

De Marokkaans international is ook dit seizoen weer een van de grote smaakmakers aan Amsterdamse kant en dinsdagavond neemt hij het met zijn ploeg in Londen op tegen . De verrichtingen van Ziyech zullen op Stamford Bridge waarschijnlijk in de gaten gehouden worden door een aantal Engelse clubs en Sky Sports-journalist Kaveh Solhekol denkt dat de aanvaller annex middenvelder wel tot zijn recht zou kunnen komen in de top van de Premier League.

"Bij misschien niet, die zijn wel erg sterk op dit moment. en Liverpool zijn nu de twee sterkste clubs van Engeland", steekt Solhekol van wal in gesprek bij Voetbal International. "Maar ik moet zeggen dat ik erg onder de indruk was van de manier waarop Ziyech vorig seizoen tegen speelde in de halve finale van de . Wat mij betreft ziet hij er echt uit als iemand die in de Premier League zou kunnen spelen."

"Hij heeft Kieran Trippier een zware avond bezorgd en dat is een van de beste rechtsbacks in het Engelse voetbal. Ik twijfel er dan ook niet aan dat Ziyech zich aan zou kunnen passen aan het Engelse spel en voor alle topclubs, op misschien Liverpool en Manchester City na, zou kunnen spelen", gaat de journalist verder.

Ziyech werd afgelopen zomer in verband gebracht met een overstap naar , maar van een transfer kwam het uiteindelijk niet. "Ik weet dat Arsenal in de zomer naar Ziyech heeft gekeken, maar uiteindelijk besloten zij om tachtig miljoen euro neer te leggen voor Nicolas Pépé", gaat Solhekol verder.

"Nu denk je dat Ziyech misschien een betere optie was geweest."