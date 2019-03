Ziyech vol lof: "Dan denk je wel even: daar loopt de grote Ronaldo"

Hakim Ziyech en Noussair Mazraoui verwachten twee zeer pittige confrontaties met Juventus.

werd vrijdag bij de loting voor de kwartfinales van de gekoppeld met de Italiaanse landskampioen. "Ik hoop altijd op een mooie club, dus met ben ik zeer tevreden", zegt Ziyech via de officiële kanalen van Ajax.

"Het is een heel grote club met veel historie, dat is alleen maar leuk. Het wordt heel lastig natuurlijk, maar als wij hetzelfde kunnen brengen als we altijd doen op Champions League-avonden, maken we zeker kans", aldus de Marokkaanse middenvelder, die onder anderen tegenover Cristiano Ronaldo komt te staan. Op het WK nam Ziyech het al eens op tegen de 34-jarige superster.



"Voor de wedstrijd begint, denk je wel even: daar loopt de grote Ronaldo. Maar als er eenmaal is afgetrapt, verdwijnt dat gevoel meteen. Dan is het gewoon focus op je eigen wedstrijd. Portugal won met 1-0, kopbal Ronaldo. Hij is wel echt een killer natuurlijk: één kans, één goal. Dat liet hij toen ook weer zien", stelt Ziyech, die Ronaldo bij Juventus 'het puntje op de i binnen zijn team' ziet.



Mazraoui kijkt ook uit naar de duels met Ronaldo, die tegen (3-0) drie doelpunten maakte. "Iedereen heeft de laatste wedstrijd tegen Atlético gezien. Atlético creëerde heel weinig kansen en Ronaldo is een speler waar je voor moet uitkijken. Hun verdediging staat als een huis. En daarnaast hebben ze goede middenvelders om Ronaldo te bereiken."



"Hij doet het meestal voor hun op belangrijke momenten. Daar moeten we ons tegen wapenen", vervolgt de rechtervleugelverdediger. "We kunnen onze borst nat maken, maar als we vol gas geven en spelen net zoals we tegen deden, dan hebben we kans. Je moet winnen thuis. Als je thuis tegen nederlaag aanloopt, krijg je hetzelfde scenario als in Madrid. Dan moet je uit vol gaan."