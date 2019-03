'Ziyech speelt belangrijke rol in renovatieplannen van Pochettino'

Mauricio Pochettino is al een beetje bezig met volgend seizoen en volgens Britse media heeft hij een oogje op Ajax-speler Hakim Ziyech.

Pochettino werd de afgelopen maanden gelinkt aan en , maar desondanks lijkt de Argentijn 'gewoon' bij te blijven. Zo zou de oefenmeester momenteel al bezig zijn met de plannen voor volgend seizoen, waarin hij volgens The Guardian een rol zou zien voor Ziyech. Pochettino hoopt dat voorzitter Daniel Levy met hem mee wil denken over eventuele transfers, zo hij weten tijdens de persconferentie voorafgaand aan het competitieduel met .



De Argentijn heeft een contract tot de zomer van 2021 en het moet raar lopen wil de trainer volgend seizoen niet actief zijn bij the Spurs. "Ik heb duidelijke plannen over wat we moeten gaan doen. Volgende week gaan we praten over ons nieuwe project. Het ligt aan Daniel (Levy, red.) en de rest van de club of ze met ons meewillen. Als we echte kanshebbers voor de prijzen willen worden, zullen we dingen moeten veranderen", vertelt de oefenmeester.



Tottenham staat momenteel derde in de Premier League en is nog actief in de . Pochettino wil zijn team echter dermate versterken dat hij komend seizoen serieus mee kan strijden voor de prijzen. Ziyech bevindt zich al langere tijd op de radar van Tottenham Hotspur, dat hem nauwlettend in de gaten zou houden. De Argentijnse oefenmeester heeft daarnaast scouts op pad gestuurd om de verrichtingen van Jack Grealish (Aston Villa), Jarrod Bowen (Hull City), David Brooks ( ), Max Aarons (Norwich City), Kieran Tierney (Celtic), Sean Longstaff ( ) en Harvey Barnes ( ) te bekijken.



De nieuwe plannen van Pochettino betekenen slecht nieuws voor Vincent Janssen die samen met Victor Wanyama en George-Kévin Nkoudou mag vertrekken. Michel Vorm en Fernando Llorente lijken de club transfervrij te verlaten, terwijl er veel interesse is voor Christian Eriksen en Toby Alderweireld. Routinier Jan Vertonghen lijkt wel bij de Londense topclub te blijven. Tottenham gaat zondag op bezoek bij Liverpool, dat momenteel een voorsprong van vijftien punten op the Spurs heeft.