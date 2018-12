Ziyech snapt frustratie bij niet scorende Dolberg

Ajax scoorde liefst acht keer tegen De Graafschap, maar Kasper Dolberg bleef droog staan. Hakim Ziyech begrijpt zijn frustratie.

"Als nummer negen snak je naar goals, dat is begrijpelijk", vertelt Ziyech, die zelf een hattrick voor zijn rekening nam. Dolberg was dit seizoen in tien competitieduels goed voor zes doelpunten. Ziyech rekent er dan ook op dat de Deen zijn vorm gaat hervinden. "Wij weten dat zijn doelpunten zeker nog zullen volgen. Natuurlijk begrijp ik helemaal dat hij er ziek van is", aldus de smaakmaker van Ajax, die tevens aangeeft niet verbaasd te zijn over het enorme kwaliteitsverschil tussen de top van de Eredivisie en de overige clubs. Ajax en PSV hebben allebei een doelsaldo van plus vijftig na zestien duels.



"De cijfers spreken voor zich", zegt Ziyech tegen FOX Sports . "Ik denk dat het best lang bekend is. Het enige wat wij moeten doen is de wedstrijden geconcentreerd en op honderd procent spelen. Dat is wat we doen. Het verbaast me niet echt meer hoe groot het verschil is." Als Ajax niet geconcentreerd is, zo weet Ziyech, kunnen wedstrijden alsnog moeilijk worden. "En als je laat de openingstreffer maakt kan het lastig worden, maar dit seizoen doen we dat goed. We maken de wedstrijden snel af."



Trainer Henk de Jong van De Graafschap grijpt de oorwassing aan om te vragen om versterking in de winterse transferperiode. "Ik weet het hele seizoen al dat dit kan gebeuren. We hebben het gewoon hartstikke moeilijk", treurt hij. "We proberen er alles aan te doen, maar op een gegeven moment ben je wie je bent. Daar moet in de winterstop wat aan gebeuren, dat is duidelijk. Natuurlijk moeten er spelers bij. Dat weet de club, dat weten de spelers en dat weet ik. We moeten hulp hebben om beter te worden."