Ziyech reageert op bizarre geruchten en haalt uit naar Marokkaanse minister

Hakim Ziyech heeft maandagavond ogenschijnlijk gereageerd op de geruchten in de Marokkaanse media over het einde van zijn interlandcarrière.

De middenvelder van zou na de uitschakeling van Marokko op de Afrika Cup zich niet langer beschikbaar stellen voor het Noord-Afrikaanse land, maar dat gerucht lijkt door Ziyech zelf naar het rijk der fabelen verwezen te worden.

Maandagavond doken er in de Marokkaanse media plots geruchten op dat Ziyech een punt zou hebben gezet achter zijn interlandloopbaan. De middenvelder werd vorige week met Marokko in de achtste finales van de Afrika Cup door Benin uitgeschakeld en vertolkte zelf een negatieve hoofdrol, door in de blessuretijd van de officiële speeltijd een strafschop te missen.



Marokko werd uiteindelijk na een strafschoppenserie uitgeschakeld, waarna Ziyech in eigen land de hoon van het volk over zich heen kreeg. Rachid Talbi Alami, de Minister van Sport in Marokko, verspreidde vervolgens het gerucht dat Ziyech geen heil meer zou zien in een verder vervolg van zijn interlandloopbaan. "Ziyech heeft 23 telefoontjes genegeerd. Hij heeft gezegd dat hij niet onder de huidige omstandigheden door wil gaan", zou de politicus hebben gezegd.



Ziyech rekent nu via Instagram echter hoogstpersoonlijk af met alle geruchten. De middenvelder van Ajax plaatste maandagavond twee Instagram Stories. "Tegenwoordig creëren ze een verhaal als er geen verhaal is", schrijft hij in zijn eerste Story. In zijn tweede Story heeft Ziyech een foto van Alami gedeeld, begeleid met de tekst: "Als je de volgende keer nog eens de aandacht wil, kom dan met een verhaal dat klopt, in plaats van met leugens."