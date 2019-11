Ziyech maakt indruk: "Tegenwoordig is dat een stuk minder het geval"

Hakim Ziyech speelde in de wedstrijd tussen Ajax en FC Utrecht (4-0) andermaal als aanvallende middenvelder.

De Marokkaans international leverde een assist in het duel met de Domstedelingen. Rinus Israël was als rapporteur voor De Telegraaf in de Johan Cruijff ArenA aanwezig, deelt een 8 uit aan Ziyech en is lovend over zijn spel.

"Die rol heeft hij op een uitstekende manier ingevuld", wijst Israël in gesprek met De Telegraaf op de rol van aanvallende middenvelder. "Ziyech is waanzinnig belangrijk voor dit . Aan de bal was hij altijd al een bepalende speler, maar tegenwoordig werkt hij zich ook bij balbezit voor de tegenpartij het snot voor de ogen. Hakim zal nooit een speler worden die het van zijn duelkracht moet hebben, maar je ziet bij hem wel de wil om de tegenstander direct onder druk te zetten. Het spelplezier straalt er vanaf."

Israël merkt op dat de hoeveelheid arbeid die Ziyech in een wedstrijd legt, een 'wereld van verschil' is met twee jaar geleden. "Bovendien lijdt Ziyech een stuk minder balverlies dan voorheen. Hij geeft crosspasses over de hele breedte van het veld en weet ook in de kleine ruimtes constant de vrije man te vinden. Het is een genot om daarnaar te kijken", stelt de oud-verdediger.

Ziyech verlengde afgelopen zomer zijn contract bij Ajax, ondanks belangstelling van onder meer . "Of het mij verbaast dat zich nog niet zo'n club heeft gemeld? Ja en nee."

"In het verleden waren er natuurlijk de nodige punten aan te merken op het spel van Ziyech. Tegenwoordig is dat een stuk minder het geval", gaat Israël verder. "Tegelijkertijd is het natuurlijk ook zo dat een jongen als Ziyech bij Ajax een uitstekend salaris verdient en in de komt de ploeg tot heel knappe prestaties. De noodzaak om de club te verlaten is dus een stuk minder geworden. De voetballiefhebbers in Nederland mogen in ieder geval blij zijn dat Ziyech hier nog wekelijks op de velden te bewonderen is."