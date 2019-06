"Ziyech lijkt niet enthousiast, hij zou verrassing van de zomer kunnen worden"

Hakim Ziyech leek afgelopen zomer al op weg naar de uitgang bij Ajax, maar de spelmaker bleef de Amsterdammers toch trouw.

De Marokkaans international zou in de komende maanden wel uit de Johan Cruijff ArenA kunnen vertrekken, al lijkt er op dit moment nog niets concreets te spelen rondom de middenvelder. De Telegraaf -journalist Marcel van der Kraan sluit dan ook ook niet helemaal uit dat Ziyech nog langer bij blijft.

"Dit is een interessante kwestie. Het wordt een cruciale zomer voor Ziyech. Zijn zaakwaarnemer sprak vorig jaar met meerdere clubs. Het ging niet door, het had allemaal met geld te maken", vertelt hij in een podcast van Sky Sports . Ziyech kreeg in het voetbaljaar 2017/18 nog met flink wat kritiek te maken van de achterban van Ajax, maar was in het afgelopen seizoen een van de grote uitblinkers in de equipe van trainer Erik ten Hag.



"Hij was het creatieve brein, hart en ziel van Ajax. Hij heeft zoveel bijgedragen aan het succes in de . Het heeft hem laten beseffen dat áls hij vertrekt, hij naar een voetballende club wil." Van der Kraan geeft aan dat Ziyech graag bij zou spelen, terwijl en ook op een manier spelen die goed bij hem zou passen. The Gunners hebben met Mesut Özil echter al een soortgelijke speler in de gelederen: "Ziyech heeft twee of drie opties in de . kwam voor hem terug en ook zijn er clubs uit Spanje die interesse hebben."



"Ze melden zich allemaal bij zijn zaakwaarnemer, maar Ziyech lijkt niet heel enthousiast. Ajax is er heel erg van op de hoogte dat ze Ziyech het beste een nieuw contract aan kunnen bieden als ze geen grote middenvelder of aanvaller kunnen halen. Dat zou de verrassing van de zomer kunnen worden." De middenvelder kost volgens Van der Kraan 'maar' 35 miljoen euro: "Dat is vandaag de dag niet het grootste bedrag. Iedere club uit de Premier League die creativiteit nodig heeft doet er goed aan om Ziyech te halen."