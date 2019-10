Ziyech laat interlands schieten en keer voortijdig terug naar Amsterdam

Hakim Ziyech doet niet mee in de komende twee oefenwedstrijden van Marokko.

Anouar Amrani, verslaggever voor FOX Sports , meldt dat de Ajacied zich wegens vermoeidheid heeft afgemeld bij de Leeuwen van de Atlas . Ziyech keert daardoor op korte termijn terug naar Amsterdam.

Marokko speelt in deze interlandperiode oefeninterlands tegen Libië (op vrijdag 11 oktober in Oujda) en Gabon (op dinsdag 15 oktober in Tanger). Ziyech is in deze wedstrijden dus niet van de partij. Bondscoach Vahid Halilhodzic kan ook geen beroep doen op rechtsback Noussair Mazraoui, die niet fit genoeg is om in actie te kunnen komen.

Mazraoui is wel afgereisd naar Marokko, omdat hij opgeroepen is en om die reden een medische check moet ondergaan bij de bond.

Ziyech werd tijdens het duel met (0-2 zege) voortijdig naar de kant gehaald, volgens trainer Erik ten Hag wegens lichte klachten. Het zal hebben meegespeeld in het besluit van Ziyech om alweer terug te keren richting Amsterdam.

Dat biedt de 23-voudig Marokkaans international de mogelijkheid om zich optimaal voor te bereiden om de drukke week die na de interlandperiode voor wacht, met wedstrijden tegen (19 oktober), (23 oktober) en (27 oktober).