Ziyech: "Ik vind het mooi, maar ik kan en ga niets beloven"

Hakim Ziyech wilde Ajax een jaar geleden nog verlaten. Ondanks de belangstelling van verschillende clubs kwam het echter nooit tot een transfer.

De middenvelder verlengde zijn verblijf in Amsterdam en draaide een geweldig seizoen. Het elftal van Erik ten Hag veroverde de landstitel, de TOTO en bereikte de halve finale van de .



"Ondanks dat ik het in eerste instantie niet wilde, was bij blijven de beste keuze. Dat is uiteindelijk wel een fijne conclusie, inderdaad", geeft de Marokkaans international toe in een interview met Ajax Life. Na het WK in Rusland volgde een vakantie en die break deed wonderen. "Ik kon mijn hoofd leegmaken tijdens de vakantie. Toen ik terugkwam op de club, heb ik mijn verstand op nul gezet. Ik ben gewoon gaan voetballen, heb geprobeerd plezier te maken. Dat wilden we allemaal. Je ziet waartoe dat geleid heeft."



Ziyech draagt de 34ste landstitel in de clubgeschiedenis van Ajax op aan Abdelhak Nouri. "Ik heb het nog steeds moeilijk met wat er met hem is gebeurd. Zo'n klein ventje, met zoveel talent en een gouden hart. Appie verdient het eerbetoon dat hij heeft gehad." De middenvelder is er trots op dat hij een groot aandeel heeft gehad in het succes van de Amsterdammers. "Absoluut. Ik voel me in dat opzicht vereerd dat ik het op deze manier heb mogen meemaken."



Lodewijk Asscher, fractievoorzitter van de PvdA, startte onlangs een petitie om Ziyech voor Ajax te behouden. Ruim 25.000 mensen hebben inmiddels de petitie ondertekend. "Dat zijn er veel, hé", reageert de Ajacied. "Ik vind het mooi dat iemand zo'n petitie begint en dat zoveel mensen het ondertekenen, maar ik kan en ga niets beloven. Ik ga nu eerst op vakantie en de Afrika Cup spelen. Daarna zie ik wel wat er gebeurt. Dit seizoen heeft me in elk geval geleerd dat je nooit weet hoe het gaat."